El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la apertura de turnos para la esterilización gratuita de perros y gatos en la Unidad de Cuidado Animal (UCA).



Desde el 23 de agosto, los ciudadanos interesados en acceder a esta intervención veterinaria para sus perros y gatos pueden solicitar un turno a través de varios canales.



Se puede acceder directamente a este link de inscripción (https://turnos.idpyba.com/solicitar-turnos-uca) o al enlace de la página web del Instituto (https://turnos.idpyba.com/solicitar-turnos-uca).



Los SupercadesAméricas, Manitas y Suba, así como los Cades La Victoria y Santa Helena también están habilitados para recibir solicitudes de turno.



El procedimiento de esterilización se llevará a cabo en las instalaciones de la UCA, ubicada en la carrera 106a # 67-02.



🚨HOY 23 de agosto, abrimos nuevos turnos para esterilizaciones en la Unidad de Cuidado Animal ubicada en Engativá.



¿Sabes cómo agendar turno para los procedimientos de esterilización que se llevan a cabo en la UCA, ubicada en Engativá?🚨



¡Entérate, agéndate, recuerda y asiste! pic.twitter.com/1M1uElv4QH — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) August 23, 2023

Es importante tener en cuenta que este servicio de esterilización gratuita está dirigido a residentes en los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá de cualquier localidad, según lo informó la Alcaldía en su página web.

Recomendaciones a la hora de llevar su mascota

Al agendar un turno, se deben considerar algunas recomendaciones importantes para garantizar la salud y el bienestar de los animales durante el proceso.



Si su mascota tiene una condición especial, asegúrese de indicarlo al solicitar el turno.



Las esterilizaciones están disponibles para perros y gatos mayores de tres meses. En el caso de los caninos, se debe presentar un carné de vacunación actualizado.



Esterilización gratuita para mascotas en Bogotá Foto: iStock

Se brindan turnos únicamente a personas mayores de edad y residentes en Bogotá. No se atienden animales de otros municipios, como Soacha, Chía, Cota, Funza.



En caso de no poder asistir a la cita, es importante cancelar con antelación para permitir que otro dueño de mascota aproveche el turno.



Las mascotas en estado de celo, embarazo o lactancia no podrán someterse al procedimiento de esterilización.



No se realizarán esterilizaciones sin cita previa.



Durante la jornada, los perros deben estar sujetos con correa y traílla, mientras que los gatos deben llevar guacal para su protección.



Se recomienda llevar un collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida postquirúrgica, así como una cobija para mantenerlos cómodos.

'Capturar, esterilizar y soltar': estrategia para evitar reproducción de perros

