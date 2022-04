Cada vez más personas toman la decisión de compartir su espacio, su tiempo y su vida con un perro o un gato.



Recibir a un animal de compañía entraña una gran responsabilidad y genera muchas inquietudes sobre su crianza y cuidados entre quienes lo hacen por primera vez. En esos momentos conviene asesorarse de un médico veterinario.

No todos saben, sin embargo, por desconocimiento o falta de experiencia, cómo elegir adecuadamente al profesional a quien confiarán la salud de su mascota.



Además de garantizar espacio, tiempo y las comodidades necesarias en casa para el perro o el gato que se sumará a la familia, también hay que tener en cuenta su salud y nutrición. El médico veterinario está en la capacidad de aportar indicaciones a partir de las condiciones de nuestro amigo peludo.

Antes de decidir

Es importante que antes de elegir al médico veterinario para su mascota, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:



–Hágalo con tiempo: no espere a que el perro o el gato presenten alguna enfermedad para tomar la decisión de buscar un profesional. Tómese el tiempo necesario para evaluar con calma y cabeza fría las diferentes opciones.



–Asesórese muy bien: consulte con amigos, familiares o personas de confianza que tengan animales de compañía sobre qué médico veterinario recomiendan y por qué. Las motivaciones no pueden ser enteramente de tipo económico o por familiaridad.



–Evalúe su ubicación: tener un médico veterinario de confianza cerca siempre es de gran ayuda, más aún en casos de emergencias en los que cada minuto puede hacer la diferencia. Hoy en día hay muchos profesionales que ofrecen servicio a domicilio, lo cual también puede ser de gran ayuda.



–Profesionales capacitados: asegúrese de que el médico veterinario al que le va a confiar la salud y la vida de su mascota esté debidamente titulado. Una forma de confirmarlo es acudir al Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia que en su página de internet (www.consejoprofesionalmvz.gov.co) cuenta con la base de datos de los profesionales veterinarios y zootecnistas que están habilitados para ejercer la profesión en el país.



En este mismo sitio web puede consultar si el profesional cuenta con alguna sanción o hacer denuncias en caso de ejercicio ilegal e indebido de la profesión. Esta consulta puede hacerse con el nombre, la cédula o también con el número de matrícula del profesional.



–Instalaciones y equipo: visite con tiempo las instalaciones y también conozca al equipo humano y material con que cuenta la clínica veterinaria. La ética, el profesionalismo y el equipamiento generan confianza en los tutores de animales de compañía.

Una vez tome la decisión…

Los médicos veterinarios son las personas idóneas para guiar a los tutores en el cuidado de los animales de compañía. Foto: istockphoto

–Horario: las emergencias veterinarias pueden presentarse en cualquier momento, por lo que es necesario asegurarse de contar con servicio veterinario las 24 horas del día o saber a donde dirigirse si se necesita con urgencia.



–Opciones de contacto: la pandemia nos enseñó que en muchas ocasiones no es estrictamente necesario visitar el consultorio veterinario y que haciendo uso de la telemedicina se pueden tratar y solucionar dudas o problemas no urgentes. En ese orden de ideas, es importante que el veterinario elegido cuente con diferentes opciones de contacto como correo electrónico, teléfono celular y redes sociales.



–Precios: si bien no es una variable fundamental a la hora de elegir un profesional, sí puede llegar a influir para la continuidad de un tratamiento. Lo ideal es tener un presupuesto claro y previamente establecido para los cuidados de las mascotas y consultar con antelación el costo de los procedimientos para evaluar si se ajustan al presupuesto.



–Diferentes especialidades: lo ideal es que en un mismo lugar se cuente con profesionales capacitados en diferentes áreas de la medicina veterinaria o con una red de profesionales a los cuales se puedan derivar los casos que lleguen a presentarse. Adicionalmente, es importante tener distintas opciones de tratamiento, como medicina alternativa y etología.



–Carácter y amabilidad: es indispensable que el profesional lo sea en todo el sentido de la palabra: que tenga el trato adecuado hacia los animales y también hacia los propietarios. La calidad de un profesional se mide en todas las áreas y no solamente en la formación académica.



–Limpieza y bioseguridad: hay que constatar que las instalaciones cuenten con las respectivas medidas de higiene y bioseguridad que garanticen la salud de las mascotas, los propietarios y también de los profesionales que trabajan allí. Los quirófanos, las zonas de hospitalización y los consultorios son áreas críticas que siempre deben estar en condiciones adecuadas de limpieza y desinfección.

*GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

PARA EL TIEMPO

