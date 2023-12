¿Cómo elegir la guardería ideal para mi mascota?: estos son consejos de expertos

Hace algunos días salió a la luz la angustiosa denuncia que realizó una ciudadana, Laura Vargas Hernández, a través de redes sociales sobre su perro London. La mujer había dejado a su mascota en una guardería canina en el municipio de Cota, a las afueras de Bogotá, pero su experiencia fue desastrosa.

London, un golden retriever adulto, había sido adoptado por Vargas desde hace dos años, y había sufrido un episodio de automutilación, es decir, cuando por ansiedad o estrés los animales se rascan y se lamen excesivamente, al punto de producirse lesiones que van de leves a graves. “London se había recuperado solo con el uso de collar isabelino y sin haber necesitado medicamentos”, cuenta su cuidadora.



No obstante, el trágico episodio comenzó cuando dejaron a London en la guardería durante siete días mientras Vargas estaba de viaje. “Este establecimiento no había informado de ningún incidente, más allá de enviar videos de las mascotas jugando. Sin embargo, la mañana del día previo a la entrega, me notificaron que iban a llevar a London al veterinario porque una supuesta alergia había empeorado”, añade.

Más tarde fue notificada de la realización de un raspado de piel que había arrojado una bacteria que se encontraba en todo el cuerpo del animal, razón por la cual tenía que permanecer alejado de otros perros. Laura Vargas cuenta que no le informaron sobre algún medicamento que le hubiesen proveído, ni le facilitaron la historia clínica de su mascota.



Tras el incidente, y debido a la falta de confianza e información, el golden de dos años regresó a casa para ser llevado a una clínica veterinaria donde le informaron que al animal “se le había aplicado un químico en la herida, pero que no se había hecho ningún tipo de limpieza de la herida”, cuenta.



Hoy, London se está recuperando del suceso gracias a un tratamiento, que durará 60 días, aproximadamente. No obstante, Vargas asegura que se trata de maltrato animal. “Hoy le pasó a London, pero mañana puede ser cualquier otro animal”, aseguró.



Por este motivo es importante tener claro cómo elegir un lugar idóneo para que nuestra mascota también pueda tener unas buenas vacaciones. Se acercan las fiestas de-cembrinas y, por cuestiones de viaje, para muchos colombianos es necesario encontrar un buen lugar donde dejar a sus mascotas.



Según Laura Medina, veterinaria del hotel Perropolis Campestre, es fundamental que los dueños de mascotas tengan en cuenta ciertos requisitos mínimos cuando busquen un lugar donde dejar a sus perros.



Para ella, el funcionamiento de cualquier establecimiento que albergue perros debe contar con la acreditación correspondiente por parte del municipio o ciudad donde se encuentre ubicado. Esta acreditación asegura que el lugar cumple con los requisitos y estándares establecidos para garantizar el bienestar de los animales.



Es crucial que el personal encargado esté debidamente capacitado, incluyendo veterinarios expertos en el cuidado animal, auxiliares veterinarios y personas con experiencia comprobada en el manejo de animales. El profesional responsable subraya la importancia de que los trabajadores posean un alto grado de amor y empatía hacia los animales, asegurando así su bienestar físico y emocional.



El espacio disponible para los perros debe ser adecuado, proporcionando un mínimo de cuatro metros cuadrados por individuo. Los corrales deben contar con mallas adecuadas y dormitorios adaptados al clima, garantizando un entorno confortable y seguro para los animales.



La seguridad en estas instalaciones es fundamental, por lo que se deben implementar medidas como señalización adecuada, mallas y cerramientos que prevengan cualquier riesgo o escape de los perros.



Además de las áreas principales, es esencial contar con zonas auxiliares como lavandería, espacios de almacenamiento para alimentos y medicinas, así como áreas destinadas a la recreación y el descanso de los perros, promoviendo un ambiente saludable y adecuado para su desarrollo.



Un aspecto crucial es la disponibilidad de primeros auxilios. No solo se requiere un botiquín completo para emergencias, sino también personal capacitado con conocimientos específicos para actuar de manera eficaz y rápida en caso de cualquier urgencia médica que afecte a los perros alojados en estas instalaciones.



Una duda habitual de los dueños de mascotas es si es mejor una ubicación rural o urbana. Al respecto, Medina asegura que “depende principalmente del animal y del tutor, y de lo familiarizados que estén con ciertos ambientes”. La experta añade que “los lugares campestres permiten que los animales exploren y manifiesten sus comportamientos naturales, pero siempre bajo supervisión”.



Antes de tomar cualquier decisión, cuenta Medina, es esencial que los tutores se pongan en contacto con la guardería, hotel o colegio canino. “Esto puede hacerse por teléfono o a través de plataformas como WhatsApp o redes sociales”, agrega.



Durante este acercamiento inicial, el propietario puede informarse sobre los costos y requisitos del servicio, mientras que la guardería hace preguntas de rutina como raza, edad, sexo, estado de socialización, requisitos de alimentación y algunas condiciones médicas relevantes.



“Posteriormente hay que rellenar un formulario de admisión, añadiendo todos los datos de la mascota y del tutor, y especificando el estado reproductivo, de vacunación y desparasitación interna y externa”, subraya.



Es importante que el tutor disponga de tiempo para conocer las instalaciones con su mascota o que, en su defecto, solicite fotos y videos del lugar.

