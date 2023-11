Cómo elegir el árbol de Navidad si tiene gatos en casa

La Navidad es una época que muchas personas esperan con muchas ansias porque se trata del momento de compartir en familia, recibir regalos y desear lo mejor para todos.



De igual forma, algunos se esmeran organizando y adornando su hogar con luces, moños, el pesebre y el arbolito de Navidad, sin embargo, en aquellos hogares que tienen mascotas, especialmente gatos, muchas veces esto se convierte en un dolor de cabeza, porque estos se suben, lo botan e incluso lo muerden.

Para evitar que este momento tan esperado se vuelva una pesadilla, existen algunos trucos para mantener alejado a su michi y del árbol de Navidad.



Hay que tener en cuenta que este adorno propio de la época, resulta muy atractivo para los felinos, puesto que contiene muchos elementos que captan la tensión de ellos, entre los que se encuentran las luces, la altura y sus ramas.



Además, como se trata de un objeto que no está todo el tiempo dentro de casa, es muy atractivo para los gatos, porque en él pueden esconderse, treparse y mantenerse a cierta altura, situación que les encanta a los felinos.



(Le puede interesar: Gatos: conozca cuáles son las flores altamente venenosas para su mascota y los síntomas)



De acuerdo con el portal 'Experto Animal', si aún no ha armado el árbol o se encuentra buscando uno, estos son algunos de los consejos que puede tener en cuenta.

- Primero que todo, elija un árbol sintético, ya que las ramas y agujas de estos son menos afiladas que las de uno natural, asimismo, opte por escoger uno de menor tamaño, puesto que si su gato decide acercarse a él y este cae el daño será menor.



- Elija uno que tenga una base sólida, en el caso de que el gato decida saltar sobre él.



(Lea más: Los gatos usan casi 300 expresiones faciales para comunicarse: ¿las reconoce?)



Si aún no ha adquirido el árbol de Navidad, tenga en cuenta:

Escoja un árbol navideño de los que se puede ubicar en una pared, como aquellos que son adhesivos o simplemente hacer la figura del árbol con una guirnalda y adornarlo a su gusto. También existe la opción de escoger un árbol de Navidad de madera, que aunque al poner las luces también será atractivo para su gato, no será tanto como un árbol tradicional. Asimismo, en redes sociales se ha vuelto viral un árbol de Navidad que es rascador, es decir, que está fabricado con cartón y los gatos pueden afilar sus uñas en él. En algunas tiendas de mascotas, se ofrecen este tipo de accesorios, así como también los adornos que puede ubicar en estos.

Si ya tiene un árbol y no quiere cambiarlo, utilice papel aluminio, ya que los gatos no gustan de este material, así evitará que él se trepe en este, si lo ubica en la base del árbol, de igual forma, escoja adornos de materiales que no se rompan como de tela o madera.



Además, también puede optar por instalar el árbol de Navidad sin adornos, para que el gato se vaya acostumbrando a él, luego puede decorarlo cuando él no esté presente, ya que él poner adornos en este llama la atención del felino.



Por otra parte, puede adquirir ciertos repelentes naturales que son una base de cítricos, los cuales mantienen alejado a su michi del árbol de Navidad.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

