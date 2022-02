¿Me quiere, no me quiere? Es la pregunta que se hacen muchas personas cuando tienen un gato, pues, a diferencia de los perros, estos felinos no suelen lamerlo o mover la cola para indicar amor.



De hecho, estos animales tienen fama de ser indiferentes hacia los humanos, pero es porque su forma de comunicarse es diferente.

En ese sentido, la ciencia se ha encargado de analizar a los mininos y demostrar que también tienen 'su corazoncito'. Por ejemplo, un estudio de 2017, publicado en 'ScienceDirect', encontró que a los gatos les gusta interactuar con los humanos cuando son estimulados de la forma correcta, hasta el punto que prefieren la compañía de su dueño antes que la comida.

De acuerdo con Eva San Martín, experta en comportamiento felino certificada por International Cat Care, aunque cada gato tiene una personalidad diferente, el relacionarse con los humanos le ofrece placer, confort y seguridad.



(Lea también: ¿Es bueno dormir con el gato en la misma cama?).



"Los gatos quieren a sus humanos. Pero no todos los felinos pueden querernos del modo que nos gustaría que nos quisieran", aseguró la experta en un escrito para 'elDiario.es'.



Así las cosas, le compartimos algunas señales con las que su gato le demuestra amor.

Le da golpes con la cabeza

Si usted está recostado en la cama, trabajando o haciendo alguna actividad y, de repente, su mascota le da pequeños 'topecitos' con la cabeza, lo que trata de comunicarle es que lo acepta, se siente cómodo con usted y lo aprecia.



(De interés: ¿Por qué a los gatos se les dice "michi"?).

Al darle cabezasos con amor, su mascota lo está 'marcando' como uno de sus amigos. Foto: iStock

De acuerdo con el portal 'Petful', esta es una forma de vinculación. "Al frotar esta parte del cuerpo contra usted, lo están identificando como uno de sus amigos", señala el medio.



Además, al haber un contacto, el animal también buscar dejar su olor para, más allá de marcar su territorio, sentir familiaridad. "Compartir este aroma lo identifica rápidamente a usted, a otros miembros de la familia y a objetos con un olor familiar", destaca el portal citado.



(Puede leer: Estas son las razas de perro que se llevan mejor con los gatos).

Levanta su cola y se enrosca en sus piernas

La cola de los gatos comunica muchas cosas, una cola erguida y vibrante, por ejemplo, es un hola afectuoso, según explica San Martín. "Su gato está feliz de verlo, y quiere saludarlo".

Si su gato le gusta dormir junto a usted, es una señal de que se siente tranquilo a su lado. Foto: iStock

Además, cada vez que el animal se enrolla entre sus piernas le está indicando que lo ama, pero sobre todo, le demuestra que es como uno de sus amigos, pues se comporta de forma similar a como lo haría con otro gato.



(Le recomendamos: Perros y gatos: los costos para mantener a cada mascota).



En general, un gato pasea por sus piernas y las frota porque le está comunicando que se siente a salvo a su lado, pero también, porque le está pidiendo algo. Hay algunos felinos que aprenden que al hacer esto pueden obtener una recompensa, como comida o agua.

Ronronea o lo mira y maulla

El ronroneo es una buena señal de que su gato se siente cómodo con usted y lo quiere. De hecho, según algunos estudios, los gatos tienen unas vocalizaciones especiales reservadas para los humanos.



'Petful' explica que, por lo general, estos animales ronronean cuando los acarician, pues es un indicativo de satisfacción y felicidad.



(Le sugerimos: Esta es la razón por la cual un gato no puede ser vegetariano).

Algunas teorías científicas indican que el ronroneo es una forma de autosanación de los gatos. Por eso las hembras ronronean cuando tienen a sus crías. Foto: iStock

Por otro lado, los maullidos son otra forma de comunicación con la que los gatos expresan su cariño: "Los gatos adultos solo maúllan para comunicarse con las personas: es una forma cariñosa de hablarle, y de hacerle saber que quiere algo", asegura San Martín.

Le hace masajes con su patas

Esta es otra forma como los gatos dejan su olor en usted, pues las almohadillas de sus patas tienen glándulas odoríferas que expulsan feromonas. Al amasarlo con sus patas, el animal marca su territorio y deja claro que lo quiere a cerca.



(Le puede interesar: El origen de la palabra 'firulais' para nombrar y llamar a los perros).



"Este comportamiento tiene la costumbre de quedarse como una fuente de consuelo y relajación e, incluso, puede ser una señal de afecto y vínculo con usted", destaca 'Petful'.

Procure cortar las uñas de su gato para que no lo arañe cuando le muestre su afecto. Foto: iStock

Esta es una acción normal que aprenden desde pequeños, pues es la forma en que los cachorros le piden comida a su mamá.



"Un gato adulto que lo practica contigo te dice que a tu lado se siente tan cómodo como con su madre", expresó San Martín.



(Además: Seguros para sus mascotas: todo lo que debe saber en este 2022 ).

Le enseña la panza

Si su mascota le enseña la panza significa que se ha ganado la confianza del animal y lo aprecia, pues este es un gesto que solo tienen con quienes se sienten cómodos al mostrarse vulnerables.



Se trata de un acto sumiso con el que lo están invitando a jugar. "Humano: acepte la invitación: no hay un modo más peludo de decir 'te quiero'", señala San Martín.



(Siga leyendo: Cinco señales para saber si su perro o gato es feliz y confía en usted).

Cuando su mascota esté en esta posición, procure no hacer movimientos bruscos. Foto: iStock

Cuando el gato se pone en esta posición es porque se siente en un entorno seguro, pero tenga cuidado, pues lo que quiere es que le acaricie la cabeza, más no el estómago porque esta es una parte muy sensible y puede ganarse un rasguño.

