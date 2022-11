El inicio de la temporada decembrina puede ser una pesadilla para los dueños de mascotas.



El uso de pólvora y fuegos artificiales para celebrar las festividades se convierte en un detonante de estrés y ansiedad para perros, gatos, conejos y aves, situación que puede llegar a causarles la muerte.

​

"Los fuegos artificiales y detonaciones causan muchísima incomodidad para los animales domésticos como perros y gatos, por eso hay que prepararnos para proteger a nuestras mascotas", afirma Luz Rodríguez Garay, médica veterinaria de la Universidad CES.



¿Por qué las mascotas se asustan con la pólvora?

La reacción de algunos perros ante los sonidos fuertes es buscar un refugio para protegerse. Foto: iStock

Diana Rico Motta, médica veterinaria zootecnista, explicó que los efectos negativos se producen principalmente por el ruido de las explosiones, pues los animales tienen un oído más sensible que los seres humanos.



Según la veterinaria al oír las explosiones, algunos perros, gatos y aves tienden a huir y a esconderse en lugares donde se sientan seguros y protegidos.



"En el caso de los perros y gatos, presentan aumento de la frecuencia respiratoria, salivación excesiva, vómito, orina, defecación, algunos tiemblan, corren, ladran e, incluso, pueden presentar reacciones agresivas, anormales en su comportamiento, como destruir objetos cercanos o morder algo o a alguien", agregó.



La experta afirmó que ese miedo y angustia generan taquicardias severas que pueden terminar en infartos fulminantes, o provocar episodios de gastritis y vómito, desencadenando en enfermedades nerviosas.



"Los perros pequeños son los más nerviosos y son los que casi siempre tienen crisis nerviosas al momento de los juegos pirotécnicos", señala Rico Motta.



También influyen las patologías de las mascotas como la epilepsia. Los expertos señalan que pueden ser los más afectados y presentar cuadros generados por la angustia.



Recomendaciones para proteger a su perro o gato de la pólvora

Acompañarlos y disponer de espacios seguros puede ayudar a los perros a pasar estas fechas con menos estrés. Foto: iStock

Con eventos como la Alborada, celebración que marca el inicio de diciembre en Medellín y otros municipios de la región antioqueña, los dueños de las mascotas deben tomar en cuenta medidas preventivas y de acción para proteger a los animales.



Veterinarios como Gabriel Rico, Sebastián Ordóñez, Diana Rico Motta y Luz Rodríguez Garay hacen algunas recomendaciones:



1. Prepararlos con sonidos: Se recomienda empezar a trabajar unos días antes de esos eventos, empezar a sensibilizar al perro o al gato con los sonidos, tratando de hacer refuerzo positivo sobre el animal, dándole premios cuando tome posiciones acertadas frente a esos sonidos.



2. Planear la agenda: Nunca hay que dejarlos solos o fuera de la casa si se sabe que este tipo de eventos le generan estrés al animal. Se sentirán más contenidos y reducirán la ansiedad si permanecemos cerca de ellos.



3. Disponer de un lugar tranquilo: Normalmente los perros o gatos se esconden debajo de la cama o en el baño. Si ya sabe qué lugar usan como escondite, hay que adecuarlo para que sea cómodo.



4. Cerrar puertas, ventanas, balcones y cortinas: En el momento en el que arranquen las detonaciones, tratar de reducir el ruido puede ser efectivo.



5. Evitar abrazarlos o perseguirlos porque aumenta su estrés y ansiedad.



6. Usar esencias florales son muy recomendadas por Motta. Estas no tienen contradicciones para los animales y vienen en forma de gotas, spray o cápsulas. Según ella, se les deberían dar meses antes de que ocurran eventos con pólvora y después de los mismos.



7. Evitar reaccionar con gritos ante la pólvora, pues ellos no diferencian si se trata de algo positivo o negativo. Tampoco se les debe regañar cuando reaccionen ante los ruidos.



8. Hacer ejercicio con ellos: se sabe que el 24 y el 31 de diciembre son los días en los que más pólvora se escucha. Por ello, en las mañanas y en las tardes de esos días se recomienda hacer más ejercicio físico para que estén cansados, y más calmados en la noche.



9. Usar vendaje antiestrés: conocido también como el método Tellington, consiste en realizar un vendaje en el cuerpo de los perros con una tela de aproximadamente 30 centímetros para ayudar a controlar el miedo. Pero ojo, no existen estudios o investigaciones que avalen su funcionamiento, y excederse en la presión ejercida puede llegar a ser perjudicial.



10. Poner música relajante: el veterinario Ordóñez Ramírez sugiere que a los animales se les acostumbre a escuchar música clásica o de relajación en estas circunstancias.



Asimismo, caballos, vacas, conejos y aves también son vulnerables ante los sonidos fuertes, que los desorientan, estresan e incluso les pueden causar la muerte y se recomienda prestarles mayor atención durante las celebraciones para evitar desenlaces fatales.



LAURA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN VIDA

