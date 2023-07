Los gatos hacen parte de las familias. Muchos son considerados por sus dueños como hijos o bebés y los tratan como tal. Sin embargo, cuando al hogar llegan pequeños humanos, la convivencia puede cambiar.



A la respuesta natural de los animales frente a la novedad, que incluye nuevos sonidos, olores diferentes, redistribución de espacios, entre otras modificaciones de su casa, se le suman las creencias populares que existen sobre los gatos, animales que todavía son víctimas de la estigmatización por ciertas características de su conducta.

Que los gatos contagian a las embarazadas de enfermedades, que su pelo es dañino para los bebés, que pueden atacarlos mientras duermen son algunos de los mitos que se escuchan sobre estas mascotas.



Tamara Hernán, equipo de profesionales del portal 'Criar con Sentido', menciona que ninguno de estos escenarios es altamente probable, pero destaca que sí se deben tener en cuenta ciertas consideraciones que hagan el proceso más llevadero y lo más sano posible para un ser vulnerable, como es el caso de un recién nacido.



Por eso recomienda mantener unas condiciones higiénico-sanitarias favorables, "lo cual incluye vacunas y desparasitación adecuada al entorno donde vives al día, pero no es necesario crear un espacio burbuja para tu bebé", sostiene.



Y apunta que, según la pediatra del equipo de dicho portal, Gloria Colli, la exposición a perro o gato durante los primeros años de vida podría ser protector para el desarrollo de alergias posteriores. Esto podría ocurrir, pues al estar expuestos desde temprano a los animales, el sistema inmune crea una respuesta más rápida para ello.



Varios estudios apuntan hacia la misma dirección. ​

Otro de los mitos es que "los gatos chupan el aire de los bebés, y no pueden dormir juntos para que no se asfixien".



De acuerdo con el blog 'Cosas de gatos' eso no es cierto, lo que sí se recomienda es que el gato no duerma en la misma cama del bebé durante los primeros meses, pues el animal, en busca de calor, puede ponerse al lado de la cabeza del bebé.



Para evitar que la mascota intente dormir junto al nuevo integrante, una opción es poner una red a la cuna o dejar cerrada la puerta de la habitación cuando el bebé esté dentro durmiendo.

La toxoplasmosis

Sin duda una de las enfermedades que más se relacionan con los gatos en el imaginario colectivo es la toxoplasmosis, que puede afectar a las mujeres embarazadas y que incluso puede llevarlas a tomar decisiones como sacar a las mascotas del hogar por temor a la enfermedad.



Pero, aunque no sea causada por el gato, sino por un parásito, este sí se transmite a través de ellos, por medio de las heces.

Según el Manual MSD, el parásito Toxoplasma gondii vive las heces de los gatos pueden contaminar los alimentos, el suelo y el agua y las mujeres embarazadas pueden contraer la infección si ingieren huevos de Toxoplasma después de tocar arena sanitaria de su mascota, tierra u otros objetos y llevarse a continuación las manos a la boca, o bien al manipular o ingerir alimentos sin lavarse previamente las manos.



Pero no es la única forma de contagio, si consumen carne cruda o poco cocida u otros alimentos que están contaminados también lo pueden contraer. Los fetos se infectan si el parásito cruza la placenta durante el embarazo. Esta puede ser más grave si ocurre al comienzo de la gestación.

En ese caso, el bebé corre el riesgo de crecer lentamente y nacer prematuramente o tener problemas como una cabeza pequeña (microcefalia), inflamación del encéfalo, ictericia (una coloración amarillenta de la piel o de los ojos), aumento del tamaño del hígado y del bazo, inflamación del corazón, pulmones u ojos.



Pero esto se puede evitar cumpliendo con la regla máxima de tener mascotas, ya sean perros o gatos en el hogar, y esa es mantener la higiene, solo así se puede garantizar que la convivencia entre la familia multiespecie sea adecuada y sana.



Por otra parte, la marca de alimento 'Hill's' señala que para ciertos gatos, el estrés puede llegar cuando el bebé crece y se convierte en un niño, pues cuando este empieza a gatear o caminar puede tomar al animal por sorpresa y espantarlo, por lo que lo más recomendable es que el felino cuente con un escondite y con sus espacios delimitados en casa.



Finalmente, a los niños también se les debe educar desde pequeños para que no vean a las mascotas como juguetes, los respeten e interactúen de forma apropiada.

