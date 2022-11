La hormona del estrés, el cortisol, se acumula en el pelo, tanto en el de los humanos como en el de los animales. Así, si se miden los niveles de cortisol, se puede saber si una persona o un animal ha sufrido algún tipo de ansiedad y cómo se ha recuperado a lo largo de semanas o meses, en función de la longitud de pelo examinado.



Esta técnica se ha usado ampliamente en humanos y otras especies, incluidos los perros.

En un nuevo estudio, un equipo de investigadores de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, examinó el pelo de 52 perros de refugio en cuatro momentos: justo antes del ingreso, después de seis semanas en el centro, seis semanas después de la adopción y seis meses después de la adopción.



El trabajo, publicado en Scientific Reports, permitió comparar los valores de esta hormona en los animales antes de su ingreso con los de otros 20 perros domésticos, similares en cuanto a raza, edad y sexo.



Los resultados revelan que no hay diferencias entre los niveles de cortisol de los perros cuando entran en el refugio y el grupo de control de canes domésticos. Tras seis semanas en el refugio, los niveles de esta hormona en el pelo aumentaron un tercio.



En las mediciones hechas seis semanas y seis meses después de la adopción, los niveles de cortisol disminuyeron, hasta llegar a valores similares a los del ingreso en el refugio.



“Además de las mediciones de cortisol en el pelo, también evaluamos los valores de esta hormona en la orina. Esto ofreció una imagen a corto plazo, mientras que las mediciones en el pelo lo hacían a largo plazo, explica Janneke van der Laan, de la universidad holandesa y coautora de la investigación.



El equipo hizo mediciones diarias en el refugio por más de un año. “Después de la adopción, los nuevos propietarios –tras unas claras instrucciones– cortaron el pelo de los perros y nos lo enviaron. Fueron muy serviciales y entusiastas, y estaban muy interesados en lo que su perro había experimentado antes de la adopción”.



Un resultado sorprendente para los científicos es que los perros de menor tamaño suelen tener niveles de cortisol más altos que los grandes. “También hemos visto este patrón en estudios anteriores sobre todo al analizar el patrón de descanso de los perros de refugio. No tenemos una hipótesis clara de por qué es así, pero es interesante y es un área de interés para futuras investigaciones”, declara Van der Laan.



Los científicos detallan, además, que todos los perros de refugio examinados estaban en el mismo centro. Destacan también el hecho de que haya diferencias significativas entre los diferentes albergues, no solo dentro de los Países Bajos, donde se realizó el trabajo, sino también a escala internacional. En el país de la investigación, por ejemplo, los perros suelen estar alojados individualmente, mientras que en otros países suelen estar en grupos.



“Sabemos que un refugio no es un entorno libre de estrés para los perros, aunque los miembros del personal hagan todo lo posible por conseguir el mayor bienestar posible”, afirma Van der Laan. “Aunque se organice un refugio de la mejor manera posible, sigue habiendo factores de estrés, como las aglomeraciones de otros perros y el no poder salir al exterior con la frecuencia habitual. Y lo más importante: el perro se aleja de su antiguo entorno familiar”, continúa.



En el caso del centro holandés, este es pionero en la mejora del bienestar de los perros: por ejemplo, utilizan paredes de cristal en lugar de barrotes para reducir la contaminación acústica de los perros. “El hecho de que hayamos medido un aumento de la cantidad de cortisol incluso en este refugio, sugiere que también será el caso en otros albergues”, concluye la investigadora.

