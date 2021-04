Colombiano crea plataforma innovadora para la atención de mascotas

MOVET es una startup tech (empresa cuyo propósito es llevar productos o servicios tecnológicos al mercado) que nace para prestar atención veterinaria a mascotas.



Cuenta con atención de 24 horas al día, siete días a la semana, a través de videollamadas o a domicilio. Esta plataforma llegó para revolucionar el mercado de las mascotas además es accesible para las personas.





Este servicio es pionero en una categoría que no existe en el mercado: “soluciones veterinarias de otra forma”. Ofrece consultas generales, consultas para laboratorios, imágenes diagnósticas, vacunación, desparasitación, acompañamiento personalizado, entre otros servicios que están disponibles únicamente para perros y gatos en el momento.



Juan Diego Ruiz, gerente general de MOVET, dice que “a mí se me ocurre esto cuando adopto junto a mi esposa un gatito en el año 2016. No teníamos idea de qué hacer con él, no sabíamos a quién llamar o a quien buscar. No hay un referente y no hay nadie que esté en el top of mind”.



Ruíz cuenta con una experiencia de más de diez años participando en el impulso de empresas de diferentes sectores. Además, tuvo la oportunidad de trabajar en el sector salud en humanos, que fue clave a la hora de emprender esta idea. “Queremos darle a la gente facilidades rápidas e inmediatas a muy bajo costo”, asegura el emprendedor.



Cada mascota puede acceder a un plan mensual de 35.000 pesos o anual de 358.800 (29.900 pesos cada mes).



¿Cómo funciona?



Para acceder a este servicio, debe visitar la página www.movet.co, donde creará su perfil y elegirá el plan que prefiera. Seguido, descarga la aplicación donde creará el perfil de su mascota y podrá hacer uso de los servicios del plan.







Esta iniciativa no se queda solo en la prestación de servicios a las mascotas, sino también tiene una misión social que busca apoyar a fundaciones de animales, donando un porcentaje de las ganancias que obtienen de las suscripciones.



Así mismo, MOVET acompañará campañas de esterilización, vacunación, adopción y donación, para apoyar a quienes rescatan y dan segundas oportunidades a los peluditos.



Actualmente, cuenta con más de 50 empleados que integran el cuerpo directivo, médicos veterinarios, conductores, entre otros cargos, donde el 65 por ciento son mujeres. La empresa se compromete con su equipo de trabajo en cuanto a su estabilidad laboral a término indefinido, “hacemos disrupción desde ese punto de vista también porque muchas de las empresas tecnológicas no lo hacen”, aseguró Ruíz. También buscan asegurar la calidad del servicio que se ofrece a las mascotas.





También: Religión y animales de compañía: una relación con siglos de historia





Después de un 'levantamiento de capital' de dos millones de dólares durante el 2020, se dio inicio a las operaciones en abril de este año. MOVET espera contar con más de 12.000 usuarios afiliados al finalizar 2021, y expandir sus fronteras a Medellín, Cali y Barranquilla.



“Contamos con la suerte de tener inversionistas y miembros la junta directiva de una envergadura muy importante que vio en este modelo de negocio algo muy lindo. Algunos de los miembros son: Sylvia Escovar, la ex presidente de Terpel, ella es la empresaria más importante de Colombia; Jaime Ramírez, director de Mercado Libre para toda la región andina; Laura Camacho, ex presidenta de Google Colombia y Google Irlanda, entre otros”, aseguró el director.



Ruíz recalca que este servicio no es “una compañía de seguros ni una póliza. Nosotros somos un servicio nuevo el cual la gente relaciona con el modelo de una EPS. Sin embargo, acá estamos haciendo como cuando Netflix entró, como cuando Facebook entró, estamos creando una categoría en el mercado”.



En este momento no cuentan con un centro físico de atención a mascotas, sin embargo tienen una red de clínicas aliadas en Bogotá donde los usuarios de MOVET recibirán el 10 por ciento de descuento en el procedimiento que requiera.





