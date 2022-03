¿Ha pensado cómo sería si tuviera cientos de clones de su mascota que pudieran reemplazarse unos a otros cuando mueran? Pues esta práctica se ha vuelto más popular de lo que cree. Pero primero, un poco de historia.



Hace 25 años se clonó por primera vez a un animal. Dolly, la oveja, fue replicada con una célula extraída de la glándula mamaria de otra cordero, convirtiéndose en la única sobreviviente de 277 embriones clonados.

Este hecho estuvo oculto durante siete meses, pero cuando salió a la luz, literalmente, en ‘The Guardian’ revolucionó a la ciencia y abrió las puertas a nuevos descubrimientos como las células IPS, ganadoras de un Premio Nobel en 2012.



Actualmente, componentes del procedimiento utilizados en Dolly son implementados en investigaciones biológicas del envejecimiento prematuro, el cáncer y las enfermedades cardiacas en humanos.

Industria de la clonación de mascotas

Desde la llegada de Dolly al mundo, han sido cientos los casos de animales que se han clonado con éxito. Snuppy, Garlic, Miss Violet y Miss Scarlett son solo algunos de ellos.



Esta industria se ha popularizado y, a raíz de esto, han nacido distintas empresas que se dedican a la clonación de animales de compañía como perros y gatos.

Y a pesar que, acorde con expertos, este proceso solo duplica el ADN y no garantiza que el animal sea exactamente igual, la práctica se ha popularizado en influenciadores digitales de Instagram.

Influencers mascotas

‘Wander with Willow’ es una cuenta de Instagram con 140.000 seguidores dirigida por Udvar Hazy, una californiana que documentaba las aventuras de su perro Willow.



Según una entrevista de Udvar para el medio ‘Input’, Willow era una perrita que corría y saltaba por la nieve. Sin embargo, sufrió un trágico accidente en 2018 cuando se le escapó a su cuidador y fue atropellada. La canina murió en brazos de su dueña cuando iban camino a la veterinaria. Desde ahí, la vida de la estadounidense no ha sido la misma.

La cuenta de Willow siguió posteando fotografías luego de un tiempo y muchos de sus seguidores vivían confundidos con la situación. Hasta que un día la influencer admitió que el perro que aparecía en las fotografías no era Willow sino Phoenix, su clon idéntico. Y, como película de ciencia ficción, el gemelo reemplazó la vida del anterior.



El servicio fue llevado a cabo por ViaGen, una empresa dedicada a la preservación genética y la clonación de perros y gatos en Estados Unidos.



“La clonación de perros no implica ningún cambio en los genes de tu perro. Los perros clonados viven vidas plenas, saludables y felices y no son más susceptibles a los problemas de salud que cualquier otro perro”, afirma la empresa en su página web.

Este proceso puede hacerse con antelación o apenas la mascota fallezca. Para el primer caso, el interesado puede llamar a la empresa o llenar un formulario en línea con el que podrá resolver las dudas acerca del proceso.



Si el animal ya ha muerto, debe comunicarse con la compañía para que sean ellos los que le indiquen el proceso para refrigerar la muestra de su perro o gato y recoger las diferentes biopsias del tejido.



Otros casos muy famosos fueron el de Tinkerbell, una perrita que también preservó su ADN para ser replicada genéticamente, y el de Bruce, un chihuahua que tiene cinco hermanos gemelos promocionados en la cuenta ‘I party with Bruce Wayne’.

Con el auge de esta tendencia, algunos creadores de contenido podrían dar paso a una inmortalidad de sus mascotas, pues conseguirían reemplazar una por otra muy parecida (casi idéntica) sin avisarle a sus seguidores.



“Alguien podría clonar a su mascota y reemplazar al original. El mundo no tiene que saber. Es posible que nunca lo sepan”, dijo Melain Rodríguez, gerente de servicio al cliente de ViaGen, para ‘Input’. Adicionalmente, asevera que para los dueños es muy difícil emocionalmente perder a su compañero, por lo que recurren a estas opciones.

Es importante destacar que, como se mencionó anteriormente, estas mascotas solo tendrán el ADN idéntico al de su predecesor y, como los gemelos humanos, su personalidad y físico tendrán algunas diferencias.



Los precios de este proceso varían dependiendo de la raza del perro o gato y oscilan entre los $ 35.000 y $ 50.000 dólares, es decir, de 136 a 195 millones de pesos colombianos.

La otra cara de la moneda

En torno a esta nueva modalidad han habido constantes críticas. Desde comentarios en redes sociales hasta grandes personalidades han opinado acerca de esto.



Algunos argumentan que los seguidores pueden terminar engañados a costa de los dueños de los animales.



Además, se refieren a los más de 6,3 millones de perritos y gatos que ingresan a refugios cada día, los cuales podrían tener una vida mejor al ser adoptados.

Tendencias EL TIEMPO

