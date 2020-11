Descubra cuáles son las razas de perros más friolentas

iStock

Caniche o poodle



El caniche es una raza engañosa, pues ,a pesar de que su pelaje suele ser abundante, este no le proporciona el abrigo suficiente para resistir climas gélidos.



Incluso, el blog de ‘Treat your dog’ asegura que su pelaje no los mantiene calientes de ninguna forma; y, si estos perros se mojan, su piel se enfría muy rápidamente.