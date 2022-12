Partamos de lo esencial: un animal es un ser vivo y como tal debe ser tratado. De hecho, existen leyes que protegen su bienestar y de esta manera muchos pasajeros desean que sus mascotas sean tratadas de una manera adecuada al momento de viajar con ellos en un avión.



Sin embargo, el deseo de cuidado ha generado la necesidad de recurrir a la figura de apoyo emocional para transportar a sus perros o gatos en cabina, un tema que ha encendido el debate en la opinión pública.



Y ha crecido debido a un vuelo de Avianca que hacía la ruta São Paulo-Bogotá, donde 25 perros volaron en la cabina bajo esta figura. La polémica creció rápidamente bajó el argumento de qué pasaría si la aeronave tiene una emergencia y los pasajeros no tienen el suficiente espacio para movilizarse.



Como respuesta a este debate, la aerolínea más grande del país anunció un cambio de política en el transporte de mascotas, que regirá a partir del primero de febrero de 2023. Surge, entonces, una pregunta: ¿cómo garantizar el derecho de las mascotas sin sacrificar el de los pasajeros?



EL TIEMPO habló con Manuel Guillermo Sarmiento, director del Departamento de Derecho, Transporte e Infraestructura de la Universidad Externado, quien explicó que "el transporte de mascotas por los diferentes modos, especialmente el aéreo, es un derecho fundamental, el del libre desarrollo de la personalidad, que ha sido trabajado por la Corte Constitucional, por lo que la Aerocivil como la Supertransporte han emitido más de 10 reglamentaciones al respecto".

Advierte que el caso de Avianca genera polémica entre dos derechos. "El libre desarrollo de la personalidad y el derecho que tiene el pasajero a la movilidad segura y responsable. En la reglamentación de la Aerocivil y las empresas aéreas indican que se pueden transportar mascotas en la cabina dependiendo del cupo que exista. Entonces, en épocas de alta temporada como la actual es difícil que se puedan transportar mascotas que excedan el cupo", afirma el docente.



Y agrega: "En mi opinión habría una prelación de los derechos de los demás pasajeros frente al de las mascotas, porque es un principio fundamental de la reglamentación. No se puede llegar al absurdo de que todo el avión esté lleno de mascotas en detrimento de los derechos de los pasajeros a la movilidad".



No obstante, los dueños de las mascotas aducen problemas con el trato en las cabinas y por eso prefieren acudir al soporte emocional. Así lo relata Natalia Rippe, la propietaria de un french poodle y quien tuvo problemas el año pasado con una aerolínea.



Para viajar con su perro, recuerde fortalecer su entrenamiento previo al viaje en temas como la retención de heces o el uso de pañales. Foto: iStock

"En junio de 2021 tuve que enviar a mi perrita Annie, que pesa cinco kilos, por carga desde Bogotá hacia Los Ángeles (EE. UU.) porque por pandemia no me permitían llevarla como soporte emocional y según la aerolínea era muy alta para ir en guacal conmigo debajo de la silla. Decidí enviarla por Copa Airlines ya que llegaba en un solo día al destino; sin embargo, cuando llegó no tenía la cobija con la que la había enviado y le habían puesto un pañal en el piso del guacal, que venía empapado. Además, Annie venia deshidratada", relata Rippe.



Para el docente de la Universidad Externado, el certificado de apoyo emocional debe ser más exigente. "Muchas veces es muy subjetivo y es difícil verificar su veracidad", recomendó.



Entre tanto, el capitán Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, indicó que "no es necesario que las aerolíneas modifiquen sus reglas, ya que estas están establecidas en el Reglamento Aeronáutico Colombiano y se basan en políticas internacionales. Si en un futuro fuera necesario cambiar estas políticas, entrarían a formar parte de la discusión todas las dependencias tanto aeronáuticas como estatales".



Sobre el certificado de apoyo emocional en vuelos, el capitán indicó que "si en el proceso se presentan faltas a las normas por parte de los responsables, estas deberán ser informadas al ente regulador, quien tomará las medidas pertinentes incluso antes de iniciar el vuelo, para así evitar afectaciones. La veracidad del documento soporte para el transporte es responsabilidad del pasajero y de quien lo emite".



Nueva política de Avianca

La aerolínea anunció este martes la actualización de la política de transporte de mascotas de soporte emocional, que comenzará a regir a partir del 1.º de febrero de 2023. Las nuevas directrices son:



- La mascota debe tener un peso máximo de 10 kilos (incluyendo el peso del maletín).



- El maletín debe ser suave para que se ubique debajo del asiento de enfrente.



- El perro debe permanecer dentro del maletín durante todo el vuelo.



"Si los perros de soporte emocional pesan más de 10 kg viajarán en bodega, sin costo, a partir de esta fecha. Finalmente, los viajeros deben realizar la reserva del viaje de sus mascotas al menos 48 horas antes de su vuelo", informó Avianca.



El costo para transportar a una mascota en cabina y al interior de Colombia en esta aerolínea es de 75.000 pesos. Hacia Europa, 170 dólares.



CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY