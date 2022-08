¿Alguna vez ha pensado en tener un cerdo como mascota? Por la naturaleza de estos animales, es una pregunta rara, porque su existencia siempre ha estado asociada a fincas y a lugares rurales.

Sin embargo, hoy por hoy resulta curioso ver cómo algunas personas pasean a sus cerdos por las calles, con correa, vestimentas, como si se tratase de un perro u otro animal doméstico.



Desde hace dos años, las autoridades colombianas reglamentaron la tenencia de cerdos miniatura, y por eso, al igual que los perros y los gatos, estos animales también tienen una serie de exigencias y responsabilidades que los tenedores, y los que pretenden serlo, deben seguir para ofrecerles adecuadas condiciones de salud y bienestar.

¿De dónde salieron?



Los cerdos miniatura son el resultado de modificaciones genéticas practicadas por el ser humano para reducir el tamaño de los cerdos que comúnmente se conocen. En la actualidad es posible encontrar más de seis razas diferentes de estos animales.



A pesar de esas alteraciones, es importante que, antes de adquirir uno, tenga en cuenta que estos animales pueden medir entre 35 y 50 centímetros, llegando incluso a alcanzar los 70 centímetros y los 70 kilos de peso, por lo que los requerimientos de espacio y alimentación son altos y dispendiosos.



Su auge se inició a través de las redes sociales, en donde celebridades como Ariana Grande, David Beckham, Paris Hilton o George Clooney se mostraban con uno o varios. Aquí en Colombia, famosos como Greeicy Rendón, Karol G y Jhonny Rivera muestran orgullosamente a sus cerdos mascota a todos sus seguidores.



A partir de allí empezaron a adquirir notoriedad como animales de compañía y hoy en día es frecuente ver a algunos de ellos en parques o plazas, y es posible conseguir artículos diseñados exclusivamente para ellos.

¿Son permitidos?



Sí. Desde el año 2020, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) reglamentó y estableció los lineamientos para permitir la producción, comercialización y tenencia de cerdos miniatura en Colombia.



Todo lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de ser considerados mascotas, pueden representar un riesgo para la producción de carne porcina nacional cuando no se crían o mantienen en buenas condiciones, y por ende deben cumplir con estrictos controles sanitarios, sobre todo en lo que a la peste porcina clásica (PPC) se refiere.

¿Buenas mascotas?



Tal y como lo menciona Juliana Correal, quien vive en Bogotá con su cerdita Raquel, estos animales "son excelentes mascotas: son muy limpios, obedientes y no botan pelo". Raquel, una minipig (cerdos miniatura) blanco y negro de tres años de vida, llegó a la casa de Correal luego de que su hija manifestó su deseo de tener uno como mascota.



"Al inicio teníamos mucho temor sobre dónde adquirirlo, cuáles eran los riesgos y qué cuidados necesitaban. Luego de consultar aquí y allá e informarnos muy bien con médicos veterinarios, dimos con un sitio especializado en minipigs y tomamos la decisión".



Al igual que Juliana, es importante que las personas interesadas en adquirir uno de estos animales se informen correctamente, analicen su lugar de residencia y también su capacidad económica, ya que, como ella lo menciona, "son muy diferentes a tener un perro o un gato y tienen necesidades y responsabilidades distintas y, además, muchas veces cuando se adquieren en lugares no autorizados pueden crecer más de lo esperado".

Cuáles son los ciudados

Alimentación: necesitan una dieta precisa y balanceada, ya que convierten fácilmente la comida en grasa. Son animales omnívoros (es decir que comen casi de todo), pero las dietas están compuestas principalmente de frutas, verduras, cereales y proteína vegetal. En el país no se cuenta con un alimento concentrado especial para ellos, por lo que la dieta y las raciones deben ser sugeridas y monitoreadas por un médico veterinario. Adicionalmente, según la resolución 069276 del ICA, estos "no pueden ser alimentados con subproductos de alimentación humana (lavazas)".



Cuidados veterinarios: los tenedores deben ser extremadamente cuidadosos con la salud de los cerditos. Deben cumplir con esquemas completos de vacunación, desparasitación, chequeos periódicos, limado de colmillos y pezuñas, además de esterilización. Adicionalmente, es importante mencionar que, por tener pieles sensibles y desprovistas de pelo y glándulas sudoríparas, necesitan higiene, humectación y protección solar.



Actividad física y ocupación: son animales extremadamente inteligentes y sociables y, de no ser entrenados desde edades tempranas, pueden causar grandes destrozos en casa.



No son un regalo: como cualquier animal de compañía, los minipig no son un obsequio. Son seres sintientes y con necesidades básicas que deben ser satisfechas. Pueden vivir hasta 20 años.



*Médico veterinario