Cannabis medicinal: también para los amigos peludos

La industria de los productos derivados del cannabis está en auge: Colombia se está convirtiendo en un país líder en este mercado en la región y hoy en día es fácil encontrar productos naturales con cannabidiol (CBD) para tratar diferentes dolencias en los seres humanos.



La medicina veterinaria no se ha quedado atrás y, reconociendo los múltiples beneficios de esta terapia emergente, ha vinculado los productos con cannabis a la práctica clínica diaria como tratamiento suplementario para distintas patologías de las mascotas.



(De interés: Viajar con mascotas: lo que debe y no debe hacer).

¿Qué es el cannabidiol (CBD)?

De la planta del Cannabis sativa se pueden extraer dos importantes cannabinoides: el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD). Si bien ambos tienen efectos en el sistema nervioso central, el CBD es el más empleado en la medicina, ya que estimula receptores en el sistema nervioso sin tener los efectos psicoactivos que sí tiene el THC.

¿Cuáles son los principales beneficios del CBD?

Gracias al estímulo de ciertos receptores en el sistema nervioso y a que se han comprobado numerosos efectos medicinales y curativos del CBD en los seres humanos, se ha implementado esta terapia en los animales teniendo en cuenta que ellos también pueden experimentar beneficios como lo hacen todas las especies de vertebrados.



(Lea también: Inesperada protesta contra el uso de piel de cocodrilo en Australia).



Dentro de la amplia gama de opciones terapéuticas, el CBD se usa en la medicina veterinaria para el tratamiento de:



Convulsiones: Es una de las aplicaciones más comunes por las reconocidas propiedades antiepilépticas del CBD. Se emplea para el tratamiento de convulsiones, epilepsia, espasmos musculares o movimientos involuntarios (tics).



Inflamaciones: Al actuar sobre el receptor CB2, que son receptores del sistema inmune, se produce una amplia respuesta antiinflamatoria que es beneficiosa en casos de inflamaciones de las articulaciones, de la piel y del tracto gastrointestinal.



Cáncer: Estudios realizados en animales de laboratorio han demostrado que las terapias con cannabis pueden ayudar a detener o retrasar el crecimiento, multiplicación y migración de las células tumorales. Esto se suma a los beneficios en la reducción de los efectos secundarios de la enfermedad y de la quimioterapia, como decaimiento, vómito, diarrea, pérdida del apetito, etc.



(Además: 15 consejos para no ser estafado al comprar una mascota).



Dolores: Perros y gatos que sufren de dolores óseos, articulares o musculares pueden encontrar alivio a estas dolencias gracias al estímulo del CBD en el receptor CB1, que es el encargado de proporcionar sensaciones de relajación, analgesia y tranquilidad, principalmente en casos de dolor crónico.





Problemas comportamentales: Al igual que sucede con los seres humanos, el tratamiento con cannabis es efectivo principalmente para reducir y calmar estrés, ansiedad o miedo, al actuar sobre receptores en el sistema nervioso y ayudar en la liberación de serotonina, la hormona encargada de mantener estables los estados de ánimo.



(Siga leyendo: Aprenda a conocer los tipos de gatos que existen y sus temperamentos).



Náusea, vómito y falta de apetito: Algunas mascotas pueden presentar estos signos como manifestaciones de enfermedades o como efectos adversos a ciertas medicaciones o tratamientos. Estudios realizados en animales han demostrado que el CBD tiene grandes beneficios en el tracto gastrointestinal, aunque el mecanismo central de acción aun no está claramente definido.





GABRIEL GARCÍA

PARA EL TIEMPO @NoSoyEseGabo