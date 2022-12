Cuando se habla del cannabis para uso medicinal, es en las personas en las que se piensa como las beneficiadas por los tratamientos que esta planta ofrece para dolores musculares, articulares, convulsiones, náuseas, vómito, entre otros síntomas y enfermedades.



Pero los seres humanos no son los únicos que se pueden favorecer con las propiedades de este producto. Las ciencias veterinarias han estudiado sus consecuencias en canes, felinos y equinos, y los resultados han impulsado un nuevo mercado.

“Los efectos en los animales se han estudiado a la par con los efectos humanos, ya que para la investigación clínica humana se realiza, por lo general, con animales. Gracias a esto, nos dimos cuenta de que varias especies cuentan con sistema endocannabinoide igual que nosotros”, explica Melissa Montoya, médica veterinaria creadora de la marca Cannature.



La mayoría de los productos veterinarios a base de cannabis tienen como principal componente el canabidiol. Más conocida como CBD, esta sustancia química se encuentra en la planta cannabis sativa y es a la que se le han comprobado sus propiedades medicinales y no causa intoxicación. El otro elemento de la marihuana es el tetrahidrocannabinol, o TCH, responsable psicoactivo.



Las investigaciones sobre los efectos en la salud de humanos y animales no se han agotado, y las legislaciones de los países para la elaboración y comercialización de productos medicinales a base del cannabis están enfocadas de acuerdo con los hallazgos.



Por ejemplo, en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó a nivel nacional, en 2018, el Epidiolex, una solución oral para el tratamiento de epilepsias graves y poco comunes.

Hasta ahora, ha sido el único medicamento aprobado por la FDA a nivel nacional, pero los estados han regulado otros productos a base de CBD. Se encuentran desde gotas, aceites, pastillas, cremas y geles hasta gomitas comestibles para inducir el sueño. No obstante, no es permitido administrárselos a las mascotas. Esta situación es similar en Canadá.



Ese motivo llevó a Mark McFarland a buscar qué país le permitía sembrar cannabis con interés medicinal y desarrollar productos farmacéuticos no solo para humanos, sino para animales. Así nació Cannabian Pharma, el primer laboratorio con certificación de buenas prácticas de elaboración por el Invima y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y con dos líneas de negocio: Klean Vet y Klean Med.

El mercado en Colombia

“En Colombia había una oportunidad de aprovechar no solo el marco regulatorio, sino también las condiciones geográficas y de clima, que son perfectas para cultivarlo”, dijo McFarland. FACEBOOK

TWITTER

En 2017, en el país se dio una serie de reglamentaciones para el proceso de producción, cultivo y transformación del cannabis para fines médicos y científicos en humanos, que también fue la base para el desarrollo de artículos para mascotas. Solo a finales de abril de este año, el ICA permitió la elaboración de productos para tratamiento a base del CBD para animales.



“En Colombia había una oportunidad de aprovechar no solo el marco regulatorio que tenía el país sobre el cannabis medicinal, sino también las condiciones geográficas y de clima, que son perfectas para cultivarlo”, dijo a EL TIEMPO McFarland.



Aunque apenas en abril se empezaron a otorgar las certificaciones, el laboratorio Cannabian Pharma, que tiene cultivos de cannabis en Villa Rica, norte del Cauca, empezó a hacer las investigaciones para el desarrollo de los productos farmacéuticos veterinarios. Con la licencia obtenida, Klean Vet entró al mercado con tres productos para consumo por vía oral. Son gotas para razas pequeñas, medianas y grandes de canes y felinos, y la especial para equinos.

“Con estos tratamos dolencias como ansiedad, artritis, falta de apetito, convulsiones, dolor crónico, estrés, cáncer, problemas de comportamiento, dolores articulares, ayuda en problemas de inflamación, entre otros”, explica Carlos Calderón, gerente de Klean Vet.



Cannature, de Melissa Montoya, es otra marca que desde 2019 viene haciendo investigación, con la Universidad de La Salle y la Remington, en Medellín, sobre cómo responden perros y gatos a tratamientos con productos con CBD.



Además del producto farmacéutico para tratar ansiedad, estrés, problemas de comportamiento, hiperactividad, tiene una línea de cosméticos (hidratantes, champús), para emplear en casos de alergias y resequedad, brindar hidratación, protección y restauración de las huellas en perros y gatos.

Los productos cosméticos de Cannature no son solo a base de CBD, sino de otros elementos naturales, como romero, trigo, manzanilla, sábila, vitaminas, zanahoria, caléndula, entre otros.



“Colombia afortunadamente tiene una legislación muy robusta que da buenas condiciones para elaborar estos productos. Y desde 2019 venimos formulando e investigando sobre el tema y acomodándonos a la resolución del ICA”, comenta Felipe Duque, gerente comercial de Cannature.

Más información

“No debemos medicar por nuestra cuenta a nuestros peluditos, y mucho menos comprar productos de dudosa procedencia, sin trazabilidad ni certificaciones”, recalca Montoya. FACEBOOK

TWITTER

Así como está de tendencia buscar alternativas naturales para conciliar el sueño o tratar alguna dolencia muscular o articular en personas, en mascotas está creciendo igualmente por las promesas que han mostrado estos productos. Pero con los pacientes animales es importante que primero consulte con el veterinario antes de proporcionar cualquier producto a base de CBD.



“No debemos medicar por nuestra cuenta a nuestros peluditos, y mucho menos comprar productos de dudosa procedencia, sin trazabilidad ni certificaciones, porque pueden causar intoxicaciones”, recalca Montoya.



Por su parte, McFarland dice que todas las mascotas son potenciales pacientes del producto de Klean Vet, a excepción de aquellas con problemas hepáticos graves. Esta empresa exige la consulta con un médico veterinario antes de prescribir, que es una exigencia del ICA. Una vez evaluado y con la fórmula, se manda a hacer el tratamiento.

“Una de las grandes diferencias con medicamentos veterinarios convencionales es que los que son a base de CBD son naturales. Y solo tiene contraindicaciones en mascotas con problemas hepáticos. Es un producto efectivo y que no causa daños a largo plazo”, reitera McFarland.



Además de las contraindicaciones en pacientes hepáticos, veterinarios también piden que estos productos a base de CBD no se proporcionen a hembras en gestación y proceso de lactancia, por la falta de evidencia para los efectos que se podrían presentar en este tipo de pacientes.



Asimismo, hay que tener en cuenta que podrían manifestarse algunos efectos secundarios en mascotas que reciben tratamientos con CBD, como aumento del apetito, somnolencia y ablandamiento de las heces, que se presentan en menor medida.

“Antes de iniciar un tratamiento con cannabis medicinal, el médico veterinario debe realizar un análisis completo del paciente y ver si es candidato para la prescripción. Todos los animales son diferentes y hay unos que son más sensibles que otros a los cannabinoides”, concluye la creadora de Cannature.



Han sido más los buenos resultados y los beneficios para las mascotas, que tienen ahora, como los humanos, opciones diferentes a los fármacos sintéticos para tratar dolores, alergias y enfermedades.