Diciembre es, según las estadísticas, el mes en el que más incendios estructurales se presentan, principalmente los días 7 y 25, debido a la costumbre que muchos mantienen en la temporada de fin de año de usar pólvora para celebrar.



A eso se suma el mal manejo de artefactos como velas, tomas eléctricas y globos. Para evitar que los animales de compañía también se vean afectados durante los incendios, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá lanzó recientemente la campaña ‘Salvando patas’

En Bogotá se presentan, en promedio, 806 incendios estructurales cada año. Estos conllevan no solo la pérdida significativa de bienes materiales; lamentablemente, también de vidas humanas y no humanas.



Si bien no se tiene conocimiento de cuántos animales de compañía han fallecido durante las emergencias, se cree que se trata de un número significativo, teniendo en cuenta que muchos hogares de ciudades como Bogotá cuentan entre sus miembros con animales de compañía como perros, gatos y hámsteres.



Ellos son miembros muy importantes de las familias multiespecie, por lo que su pérdida causa un dolor irreparable.



Durante una emergencia, los organismos encargados de la atención de desastres naturales pueden socorrer rápidamente a las personas. No solo resulta más fácil para ellas comunicarse y pedir ayuda, sino que muchas saben qué hacer en momentos de peligro; también ocurre que vecinos, familiares o conocidos se ocupan de notificarles a los organismos de socorro que estas pueden haber resultado afectadas.



Sin embargo, los animales de compañía muchas veces se convierten en víctimas de incendios, derrumbes o inundaciones porque sus llamados de auxilio no son percibidos; es frecuente que busquen refugio en lugares de difícil acceso para ponerse a salvo. Además, las autoridades no cuentan con una forma fácil y clara para establecer el número total de vidas no humanas que conviven en una vivienda.

En qué consiste esta iniciativa

Por este motivo, y para ayudar a que los organismos de atención de emergencias puedan conocer y rescatar también a los animales, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá ha puesto en marcha desde hace unos días el plan ‘Salvando patas’, que consiste principalmente en tres sencillos pasos:



1) El tutor que conviva en su hogar con perros, gatos o pequeños animales debe registrarlos en la página web del Cuerpo de Bomberos de Bogotá: www.bomberosbogota.gov.co/content/salvado-patas.



Allí deberá ingresar datos como tipo y número del documento de identificación, nombre completo del tutor, correo electrónico, número telefónico, dirección completa de la residencia (que sea lo más específica posible), nombre de la mascota, especie y raza, edad (conocida o aproximada) y si el animal está identificado con microchip o no.



2) Hecho el registro de la mascota, se generará una imagen de confirmación con la que la persona podrá acercarse a la estación de bomberos más cercana a su domicilio para reclamar, de forma gratuita, un adhesivo en el cual se especifica si en la vivienda viven perros, gatos, ambas especies o pequeños animales.



3) Una vez obtenido el adhesivo, se sugiere que el tutor lo ubique en un lugar visible fácilmente, como puertas o fachadas. Y ya está: de esta forma se podrá conocer que en la vivienda también conviven animales de compañía.

Censar importa

Este registro no solo hace parte de las campañas de prevención de emergencias, sino que pasa a la atención y acción efectiva durante emergencias de diversa índole.



Gracias a ese censo de animales de compañía, las autoridades podrán compartir información útil para los tenedores de animales (que también se puede consultar en la página web del cuerpo de bomberos), como los principales riesgos para las mascotas dentro de casa, preparación y alistamiento de un kit de emergencias y actividades para tener un hogar más seguro para las familias multiespecie, entre muchos otros temas.

Tenga cuidado en diciembre

Conviene insistir en que este es uno de los meses en los que más se incrementa el riesgo de incendio en los hogares capitalinos.



Cifras comparativas demuestran que entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 se aumentaron los incendios en un 26 por ciento, pasando de 106 eventos en el 2019 a 134 en el 2020. Las localidades más afectadas de la capital fueron Kennedy, Usaquén, Bosa, Engativá y Barrios Unidos.



Conviene acoger las recomendaciones y el llamado que hacen las autoridades en estas fechas:



–No sobrecargar las tomas eléctricas de las casas, y mucho menos hacer conexiones informales o fraudulentas.



–No dejar descuidadas velas ni ubicarlas cerca de elementos que puedan ser inflamables, como plásticos, muebles o ropa.



–Estar atentos a la actividad y elementos en la cocina, como ollas, estufas y hornos, durante la preparación de los alimentos.



–Mantener siempre vigilados a los menores de edad de la casa. Las estadísticas de lesiones y quemaduras de los niños también se incrementan en vacaciones y temporada decembrina.



–Nunca encender fuego sobre gasodomésticos o medidores de gas.



–Cerrar las llaves de gas y desconectar todos los equipos eléctricos antes de salir de vacaciones.



–Tener actualizado el kit de emergencias y conocer los planes de evacuación de las viviendas y las oficinas.



–Prestarles mucha atención a los animales de compañía dentro y fuera de casa.

