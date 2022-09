Gran revuelo ha causado la imagen del senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, acudiendo con su caballo ‘Pasaporte’ al recinto del Senado. Todo se dio en el marco del segundo debate del proyecto de ley que busca la prohibición de las corridas de toros en el país. La imagen, que circuló a través de redes sociales y diferentes medios de comunicación, ha abierto el debate acerca de los animales que pueden ser considerados como mascota y los que no.



Hace una semana, el presidente del Congreso, Roy Barreras, abría la puerta para que los senadores pudieran acudir al recinto con sus mascotas siempre y cuando cumplieran con algunos requisitos como por ejemplo tener el esquema de vacunación vigente, contar con un kit de aseo, estar debidamente identificados, hacer uso de collar y bozal (en caso de ser necesario), entre otros.



En su discurso el senador Barreras mencionaba que la finalidad de tal medida era hacer del Congreso un lugar amigo de los animales al igual que lo que sucede en otros lugares como aeropuertos, restaurantes, etc. No obstante, en su anuncio no se hizo alusión exclusiva a perros y gatos, que son las mascotas más usuales, y lo esperado era que los demás senadores así lo atendieran.

¿Caballos mascota?



Siendo puramente estrictos con el significado de la palabra ‘mascota’, como tal pueden considerarse a todos aquellos animales domésticos que se tienen con el propósito de brindar compañía y que dependen casi que exclusivamente del ser humano para obtener ciertos beneficios como alimento, abrigo, salud, etc. En la actualidad y debido a una connotación de bien material que implica la palabra ‘mascota’, se prefiere, y se ha cambiado, por el término ‘animal de compañía’.



Según la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA, por sus siglas en inglés), un animal de compañía es “un animal doméstico o de raza doméstica cuyas necesidades físicas, emocionales, de comportamiento y sociales se pueden satisfacer fácilmente como compañeros en el hogar, o en una relación diaria cercana con los seres humanos”.



Adicionalmente, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, en su portal ‘Biodiverciudad’, las mascotas son aquellos animales “que las leyes permiten como perros, gatos, conejos…y si tenemos dónde tener un animal más grande, hasta podemos tener un caballo”. En ambas definiciones, los equinos cabrían dentro de la clasificación de los animales de compañía y el senador Alirio Barrera estaría en lo correcto.

Otras voces



Aun cuando, de acuerdo con la definición, un caballo podría considerarse como una mascota, existen algunos animales que, por su tamaño, características y funciones, necesitan ciertos espacios para poder desarrollarse libremente. Este sería el caso de los caballos, las vacas, las ovejas, entre otros. Si bien son animales domésticos, pueden convivir con el ser humano y establecer vínculos afectivos estrechos, tenerlos en espacios cerrados como casas o apartamentos podría considerarse como maltrato animal al atentar contra sus libertades y necesidades básicas.



En este aspecto, existen muchas voces que incluso ven con malos ojos que perros y gatos sean llevados a ciertos espacios. Por ejemplo, un perro, a pesar de estar adaptado a convivir con el ser humano y poder estar tranquilamente al interior de una casa, no estaría del todo cómodo en un recinto como el del Congreso.



¿La razón? En estos espacios no existen estímulos suficientes para hacer que los animales se sientan placenteramente; es más, habría más factores estresantes como los ruidos fuertes, la diversidad de olores, la imposibilidad de socializar, etc., los cuales pueden llegar a desencadenar enfermedades en perros y gatos. En este sentido se pronunció la también senadora Angélica Lozano quien manifestó su inconformidad con que un animal, sin importar la especie, sea llevado al edificio del congreso por tratarse de un espacio netamente laboral, además de servir de elemento distractor para los asistentes.

En conclusión



La imagen del senador entrando montado a caballo puede servir para llamar la atención de los medios de comunicación y, quizá, desviar la atención de lo más importante que era el debate de la abolición de las corridas de toros en Colombia; sin embargo, hay temas que deben trascender a la imagen como por ejemplo el bienestar animal, los espacios seguros en los cuales los animales pueden y deben habitar, las necesidades básicas de cada uno de ellos, dentro de las cuales está el requerimiento de espacio, y la responsabilidad que tiene el ser humano de ser el garante de los derechos de los animales.



Adicionalmente, de acuerdo con lo que dice Jairo Andrés Castaño, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, “las normas deben interpretarse, en su sentido común y razonable, teniendo en cuenta el contexto para de esta forma entender su alcance”.



GABRIEL GARCÍA

Médico veterinario