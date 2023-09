Cada vez son más las denuncias que se interponen por estafas o engaños en las que se usa a los animales de compañía como excusa para que incautos se motiven a hacer donaciones, adoptar animales que no existen o, incluso, pagar recompensas por mascotas extraviadas.



La secretaria de seguridad de Bogotá dice que en el 2020 recibieron 15.900 denuncias por estos conceptos. Por eso, le contamos cuáles son las modalidades para que evite ser víctima de engaños.

Las hay de todo tipo, desde venta de stickers o pines a las afueras de los centros comerciales, pasando por falsas adopciones de cachorros de determinadas razas por redes sociales, hasta el cobro de recompensas por mascotas extraviadas. Los avivatos se aprovechan de la necesidad y de la sensibilidad de los desprevenidos para sacar provecho de la situación.

Falsas donaciones



Es común observar personas que con catálogo en mano se acercan a otros a las afueras de los centros comerciales. Precisamente, esto le sucedió a Daniela Rodríguez a la entrada de un reconocido centro comercial de Bogotá.



“¿Te preocupan los animales de la calle?”, con esa frase, abordaron a Daniela. “Obviamente, como iba en compañía de mis hijos, me detuve para ver de qué se trataba”, cuenta Rodríguez.



Una vez captada la atención de la persona, los estafadores proceden a contarle que se trata de una campaña para recolectar fondos para una fundación a las afueras de Bogotá con el ánimo de rescatar animales, mantener a los rescatados y patrocinar jornadas de alimentación, adopción o esterilización.

Según cuenta, “la clave está en que son muy hábiles en detectar a quienes pueden llegarle con el mensaje, de ahí que siempre sea a personas que van con niños o mascotas a los centros comerciales, y adultos mayores”.

Algunas personas juegan con las emociones de los amantes de los animales para sacar provecho de ello. Foto: iStock

La clave está en que la persona no se siente estafada, ya que ofrecen intercambiar pines o stickers por la donación. “Por tratarse de una supuesta buena labor, no acepté la calcomanía, pero si doné dinero a la fundación”, continúa Daniela. Días más tarde, volvió a encontrarse a otra persona con un cartel similar, pero para otra fundación, y fue allí donde sospechó.

“Me abordaron de la misma forma, por eso me detuve para escucharlos. Pregunté por la ubicación de la fundación, por el número de animales que tenían e incluso me inventé que a mi empresa le interesaría hacer unas jornadas de voluntariado o de donación de alimentos. Fue ahí que la persona se puso nerviosa y me dio unos datos de correo electrónico y número de celular falsos”.



Adopciones tramposas



Este es un tipo de estafa común en redes sociales. Allí, los estafadores se valen de fotografías o videos de cachorros de raza para captar la atención de las personas.



Según Amanda Monsalve, quien se salvó de ser estafada, “a través del grupo de mascotas del barrio, una persona que decía pertenecer a una fundación de mascotas estaba dando en adopción unos cachorros pomerania de cinco meses de edad que habían sido rescatados de un criadero”.

Ella, quien había perdido su mascota de esa misma raza, se puso en contacto con la persona para saber más sobre el proceso.



“Me mostraron fotos y videos de los cachorritos, me contaron la historia de cómo habían sido rescatados, me permitieron elegir si macho o hembra e incluso me dijeron que el proceso de adopción no tenía ningún costo”, cuenta Monsalve.



Luego de estar convencida y motivada, le dijeron que las mascotas se encontraban en otra ciudad, pero que alguien podría viajar a Bogotá; sin embargo, el transporte de la mascota tenía un costo, al igual que un medicamento para el transporte y una vacuna que le hacía falta. “En total me estaban pidiendo una donación de 180.000 pesos y para tranquilizarme se ofrecían a darme el contacto de la persona que supuestamente viajaría desde Medellín hasta Bogotá”.





Cuando Monsalve mencionó que tenía una familiar en Medellín y que estaría dispuesta a viajar con la mascota hacia Bogotá, dejaron de responder y la bloquearon de WhatsApp.

Usan a las mascotas para sacar dinero y estafar a las personas Foto: iStock

Organización fantasma



En esta modalidad de estafa, una persona solicita donaciones económicas para solventar la alimentación, salud, esterilización y mantenimiento de una fundación de rescate animal.



Mencionan, por lo general, que el refugio se encuentra en lugares de difícil acceso, por lo que las donaciones siempre las solicitan en dinero y no en materiales o alimentos. Para hacerle más fácil la vida a los incautos, las falsas organizaciones usan diferentes plataformas para recibir las donaciones.

Los estafadores se aprovechan de las personas que han perdido sus mascotas y que ansían encontrarlas. Los datos los obtienen de páginas de búsqueda de mascotas o de anuncios que se encuentran en las calles.

“Mi perro Rocco se perdió en un parque de Bogotá y de inmediato publiqué mis datos en páginas de animales y también puse carteles en los postes”, cuenta José Correal.

Prosigue Correal, “recibí una llamada de una persona que me comentaba que había encontrado a mi perro, pero que para entregármelo solicitaba una recompensa por el alimento y los cuidados que le había dado. Cuando pedí pruebas, las fotografías que me envió eran algunas que yo tenía publicadas en mis redes sociales”. A pesar de que es fácil desenmascarar la estafa, comenta José Correal, “una persona incauta y motivada por la angustia puede caer fácilmente”.

La recomendación general es investigar muy bien las fundaciones o las personas que se acercan con buenas intenciones, ya que algunas de ellas pueden esconder detrás estafas en las que es fácil caer y todo por el amor por las mascotas.



Gabriel García - para EL TIEMPO

Médico veterinario

