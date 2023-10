Así es el ecosistema que mide la salud de los gatos a través de inteligencia artificial

Los gatos son conocidos por su habilidad para tolerar el dolor, lo que significa que pueden ocultar los síntomas de malestar por largos periodos de tiempo. Es más, los signos de enfermedad en un felino suelen manifestarse como cambios sutiles en su comportamiento. Pueden volverse más reservados, perder interés en actividades que normalmente disfrutan o tener alteraciones en su rutina diaria.



Para el veterinario Diego Buitrago, esto suele suceder en procesos iniciales de enfermedades como dermatitis psicógena o enfermedad articular degenerativa, por lo que “es ideal que cada año los felinos jóvenes tengan un chequeo médico completo y los adultos, cada 6 meses, así estén aparentemente sanos”, explica.



Lo cierto es que en este tipo de circunstancias la tecnología puede ser una gran aliada. Por eso, Soulmate, una empresa dedicada a la distribución de productos para el cuidado, la protección y el diagnóstico de las mascotas, trajo a Colombia un innovador ecosistema de productos para el cuidado de los felinos. Con tan solo tres elementos y una aplicación en el teléfono es posible saber si nuestra mascota felina tiene algún problema de salud.

Esta tecnología genera alertas tempranas a través de una aplicación y los datos llegan directamente a los veterinarios o al tutor del gato, Foto: iStock

“El ecosistema de productos solo se conseguía en Corea del Sur y Japón. Nosotros hicimos el lanzamiento exclusivo en Colombia durante Expopet. Está compuesto por tres elementos: un tag que se puede poner en la correa, un arenero y un bebedero”, cuenta Wilmar Montoya, fundador de Soulmate.



Esta tecnología genera alertas tempranas a través de una aplicación y los datos llegan directamente a los veterinarios o al tutor del gato, para que puedan tomar las medidas preventivas necesarias.



En este sentido, el tag de la correa identifica y cuantifica todas las actividades de los felinos 24/7, detectando patrones anormales en su comportamiento. El arenero mide el tiempo que se toma en cada visita, identifica y pesa las heces y la orina, y realiza un análisis con base en información de otros gatos con edad, raza y género similares. Por último, el bebedero de agua inteligente calcula las visitas, la duración y la cantidad de agua que bebe cada gato.



“El ecosistema nos permite entender el comportamiento de las mascotas. Si duermen bien, si no están corriendo lo suficiente o si no descansan lo necesario. Esto es una herramienta para que el tutor pueda identificar cualquier anomalía y notar los patrones de comportamiento que pueden indicar una enfermedad”, manifiesta Montoya.



Todos los datos que mide cada pieza del ecosistema son recopilados y analizados por la aplicación gratuita LavvieCare. “La aplicación es gratis. Funciona en IOS y Android, sin ningún problema. Solo descargas la aplicación, registras tus dispositivos, registras los gatos que quieras y el médico veterinario podrá identificarlos y monitorearlos”, asegura el fundador de Soulmate.



El precio de cada pieza varía. El tag para la correa tiene un costo de 500.000 pesos y el arenero puede costar hasta 2 millones de pesos cuando se adquiere fuera de ferias. El bebedero llegará al país en diciembre.



Si bien se trata de un producto innovador e interesante, para quienes por algún motivo no puedan adquirir todas las piezas, el veterinario Diego Buitrago recomienda seguir una serie de pasos para identificar cuando un gato presenta algún tipo de malestar.

“Cuando un felino se enferma, inicialmente va a tener cambios evidentes en su comportamiento, buscan lugares donde puedan estar solos o tienden a aislarse, la mayoría de veces dejan de alimentarse o de tomar líquido”, señaló. Para el experto, estos son signos evidentes que cualquier cuidador puede notar fácilmente. Adicional, manifiesta que “suelen tener cambios en el pelaje, colocándose opaco, disminución del acicalado o pérdida excesiva de pelo. Esto puede indicar que algo pasa en un gatito”, resaltó.



Los cambios en el sistema gastrointestinal también son indicadores claves. Diarrea, vómitos frecuentes o heces con sangre son señales de que el gato necesita atención médica. Además, cualquier cambio en la frecuencia o dificultad al orinar debe ser tomada en cuenta, ya que podría ser un indicio de problemas en el tracto urinario.



Por último, es importante monitorear el peso del gato. Pérdida de peso inexplicable o, en casos raros, aumento repentino de peso pueden ser síntomas de trastornos médicos. En todo caso, si se observa algún signo de enfermedad en un gato, es crucial buscar atención veterinaria lo antes posible para un diagnóstico adecuado.

