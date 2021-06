Así debe actuar con su perro si sufre un golpe de calor

Son vacaciones, tiempo para descansar y viajar. Quienes deciden viajar y tienen perros, normalmente los llevan junto con ellos para que puedan disfrutar del paseo también.



Lea también: 'Adiós, peludo': prohíben entrada de mascotas desde Colombia a EE. UU.

Estos destinos suelen ser cálidos o calientes, algo que puede representar un problema para los peludos. A diferencia de los humanos, los perros no sudan, solo pueden aliviar el calor aumentando su respiración y a través de las glándulas sudoríparas de las pezuñas.



Por ello, el golpe de calor es uno de los problemas más comunes en perros cuando se encuentran expuestos a temperaturas altas. El perro puede sufrir taquicardias, salivación excesiva, lengua pegajosa y decolorada y en cuadros más graves, pérdida de la consciencia.



Le puede interesar: Mascotas: siete consejos para eliminar los malos olores de la casa



Si su perro llega a sufrir de un golpe de calor, estos son los pasos que debe seguir mientras lo lleva a un médico veterinario.



1. Es importante mantener la calma y actuar de forma rápida y eficiente.



2. Disminuya su temperatura corporal mojándolo continuamente con agua al clima. No lo cubra con toallas, ni lo bañe con agua helada o le pongas hielos, a menos que se lo indique el veterinario.



3. Es necesario que beba agua fresca (ni mucha ni muy rápido) para que sus niveles de hidratación vayan estabilizándose.



4. Cuando vaya con el veterinario, debe describir los detalles del episodio que sufrió su mascota. Es importante que él o ella le brinde un tratamiento para acelerar su recuperación.



5. No olvide que un golpe de calor en perros es un evento importante y delicado que puede incluso causar la muerte.



Con información de Red Canina y Purina.

Más noticias de mascotas

-Todo lo que debe saber sobre la arena para gatos



- Cinco claves para tener un perro o gato en un apartamento