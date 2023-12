Así celebró su última navidad: perro recaudó donaciones para mascotas desfavorecidas

Durante los últimos 11 años el inspector de policía de Knowsley (Inglaterra), Andrew Robinson, ha recaudado dinero para varias organizaciones benéficas completando una maratón anual de caminatas navideñas con sus dos perros esquimales, Thor y Loki. A lo largo de los años, han recaudado casi 20.000 libras esterlinas ($100.000.0000 de pesos) para organizaciones benéficas como Mind y Call For Backup.



Y no todas las caminatas han salido según lo planeado. Andrew recuerda una en particular en la que aunque lograron hacer una buena colecta de fondos, casi se pierden entre los fríos bosques ingleses.

"Tener a Thor y Loki no ha traído más que alegría a mi vida y a la vida de otras personas. Un año caminamos por Child Flight, una organización benéfica que ayuda a niños. ¡Y logramos recaudar casi £2,000 a pesar de que no salió según lo planeado! Estábamos caminando de Southport a Widnes y había nieve y hielo por todas partes (a Thor y Loki les encantó), pero perdí el mapa. Terminamos haciendo unos 35 kilómetros. Mi capa térmica falló. Terminé sufriendo un shock de temperatura en casa, pero los perros estaban listos para darse la vuelta y hacerlo todo de nuevo", recordó Robinson en una entrevista concedida a la oficina de prensa de la Policía de Merseyside.

En dichas caminatas, Thor llamaba mucho la atención. Eso, por su pelaje rojo, algo poco común entre los huskys. “Pero noté que Thor se estaba desacelerando alrededor de junio y julio de este año. Siempre había tenido pequeños bultos, pequeños quistes… pero había uno en su pata trasera que estaba creciendo a un ritmo bastante considerable. Así que lo llevé al veterinario, como debe hacer cualquier propietario responsable, para que lo revisaran. Y desafortunadamente, la biopsia resultó como un carcinoma, que es una forma de cáncer realmente agresiva", señala Robinson.

Debido a la edad de Thor, que este año cumplió 12 años, había pocas opciones para él en cuanto a tratamientos, más allá de los cuidados paliativos. A Thor le costaba caminar incluso distancias cortas, lo que hacía imposible que pudiese seguir con sus tradicionales caminatas de recaudación de fondos.

“Con la edad de Thor, simplemente no hay nada que puedan hacer por él que no comprometa su calidad de vida, y yo nunca lo haría pasar por eso. Era la semana de su cumpleaños número 12 y ha tenido una vida plena y maravillosa y ha dado mucho a los demás. Simplemente, no quiero que esto termine. No había manera de que pudiera hacer su caminata de recaudación de fondos este año, pero no quería que su última Navidad fuera aquella en la que no trajera alegría o consuelo a los demás", enfatiza el polcicía.

Fue allí cuando tuvo la idea de hacer una recaudación en honor a Thor, sin caminata, pero con sus amigos y conocidos cercanos que saben que todos los años Thor hacía estas caminatas junto a Robinson. La idea de esta ocasión no era recaudar para las fundaciones usuales, sino hacerlo para una fundación de perros y perros sin hogar que lo necesitaran. La voz se empezó a correr y muchas personas conocieron la historia de Robinson y Thor.

"Estoy realmente abrumado por la respuesta que hemos tenido. Esta será la última Navidad de mi gran amigo, pero estoy decidido, especialmente después de haber visto la abrumadora respuesta de mis colegas, a que cada año quiero continuar con el buen trabajo que él y Loki han hecho. Debido al apoyo, la recaudación de fondos y las colectas se conocen actualmente como 'El deseo de Navidad de Thor y Loki'. Para eso he estado coleccionando”, finaliza Robinson.

El próximo año Robinson probablemente saldrá con Loki, y sin Thor, a seguir con su tradición de navidad: llevar alegría a quienes no la tienen a través de donaciones.

EDWIN CAICEDO - REDACCIÓN VIDA DE HOY