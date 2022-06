La escena es común entre dueños de perros y gatos, ya sea en una tienda de mascotas, en una veterinaria o incluso comprando en línea. Un humano se enfrenta ante una decisión que determinará la nutrición y salud de su mascota. La gran pregunta: ¿estoy alimentando bien a mi mascota? ¿Cuál es el mejor concentrado? ¿Qué es todo esto que aparece en la etiqueta?



La hora de comprar el alimento para nuestros compañeros peludos suele ser crucial. De ello dependen el correcto desarrollo, la nutrición y la salud de los animales, por lo que asegurarse de la calidad de los concentrados, piensos o ‘pepas’ debe ser una prioridad.



Y, aunque cada vez más personas prefieren darles alimentos cocinados, húmedos o crudos (dieta Barf), la verdad es que los concentrados siguen siendo la primera opción de los tenedores de animales de compañía por su simplicidad y practicidad.

Sin embargo, se trata de un mercado saturado de todo tipo de marcas, categorías, sabores, indicaciones, ingredientes, entre otros, por lo que no siempre es sencillo saber cuál es la mejor opción.



Así lo explica la veterinaria Giselle Garzón: “Aprender a leer los empaques y etiquetas de los alimentos de perros y gatos es un requisito infaltable de todo dueño. De la alimentación dependerá la salud del animal. Muchas veces, las complicaciones agudas o crónicas son causadas por los alimentos o por deficiencias de nutrientes. Toda esa información debe ser expresada por los fabricantes en las tablas de ingredientes y componentes nutricionales”.



De acuerdo con la experta, un buen concentrado no necesariamente es el más costoso, ni uno malo es el más económico. Lo que determina realmente la calidad es, en primer lugar, los valores nutricionales, y segundo, los ingredientes.



EL TIEMPO consultó con veterinarios, que formulan algunas recomendaciones. Cabe aclarar que los siguientes valores son los recomendados en perros y gatos adultos sanos. Si su mascota tiene alguna condición médica y requiere una dieta especial o es cachorro, se debe consultar con un profesional. De igual manera, los datos a continuación se basan en las recomendaciones dadas por organizaciones internacionales como la FDA y la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía.



Información nutricional

También aparece como ‘Análisis garantizado’. En esta tabla, los fabricantes están obligados a mostrar cantidad de proteínas, grasa, cenizas, fibra, calcio, fósforo y humedad. De ellos, los más importantes son los tres primeros, dado que los perros y gatos requieren cierta cantidad de proteínas y grasas para su funcionamiento corporal.



Las cenizas, por su parte, identifican los residuos secos que tiene el concentrado, es decir que no aportan valor nutricional, desperdicios que ocupan un porcentaje de la porción, pero que no van a nutrir al animal. Si el alimento se hizo con carne de verdad, por ejemplo, tendrá menos cenizas que si se hizo con huesos. Así, estos son los valores mínimos que recomiendan los expertos:



- Gatos



Proteína: como mínimo, entre 25 y 33 por ciento. Dado que la dieta natural de los felinos es a base de carne, si tiene esos porcentajes por encima de los mínimos, mejor.



Grasa o extracto etéreo: mínimo 9 por ciento.



Taurina: La comida de gato debe tener este aminoácido, vital para su salud. Debe haber una composición mínima de entre 0,10 y 0,13 por ciento.



- Perros



Proteína: como mínimo, entre 18 y 22 por ciento. Al igual que en felinos, más proteína es mejor, por lo que valores del 26, 28 o 30 por ciento son indicativos de mejor alimento.



Grasa: mínimo 5,5 por ciento.

Ingredientes

De acuerdo con los expertos consultados, este es tal vez el componente más importante de todo empaque o etiqueta, dado que dice qué es exactamente con lo que se está alimentando el animal.



Lo primero que hay que tener en cuenta en este punto es que los primeros ingredientes mencionados son los que están en mayor cantidad. Lo ideal es que empiecen con un componente animal y no harinas de maíz, arroz u otros cereales.

“Lastimosamente, la mayoría de los productos tienen más harinas y cereales que carne. Sin embargo, en el mercado sí hay muchas opciones en las que lo primero que se leerá en la etiqueta es algún tipo de carne o producto animal”, dice el veterinario Juan Carlos Alvarado.



Ahora bien, en cuanto a los componentes animales, también hay que prestar atención. Puede que diga ‘carne de (pollo, res, cordero, salmón, etc.)’, que implica que la proteína viene de los músculos o vísceras, lo cual es lo ideal.



Pero puede haber otras variantes. Por ejemplo, y la más común, que diga ‘harina de (pollo, res...)’. En este caso, el producto procede de partes del animal deshidratado, hechas harina, y puede contener todas las partes, no solo carne sino también huesos o cartílagos, de menor nivel nutricional.



Si dice ‘subproductos animales’, significa que está hecho de materias primas que no son aptas para el consumo humano que se aprovechan para el consumo animal. Finalmente, si solo dice ‘pollo’, por ejemplo, proviene de cualquier parte y no se indica el origen exacto.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Vida

