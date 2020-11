Las imágenes son dramáticas: luego del paso de los huracanes Eta y Iota por varios territorios del Caribe y Centroamérica, y por nuestras islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la devastación se hizo presente. Derrumbes, inundaciones, desbordamiento de ríos, casas destruidas, decenas de muertos...



Pero en medio del desastre vimos imágenes alentadoras de familias, personas y miembros de cuerpos de atención de emergencias que trabajaron de manera conjunta para rescatar perros, gatos y otros animales domésticos.



Y es que los animales también se ven afectados por los desastres naturales y por ello deben ser incluidos en los planes de prevención y atención de emergencias de las entidades a cargo y de cada familia, para no sufrir consecuencias como abandono, extravío o pérdida que se dan cuando sus dueños los dejan atrás en casos de terremotos, inundaciones, huracanes, incendios otros eventos.

Preparación, la clave

El pasado 22 de octubre, en el simulacro nacional de respuesta a emergencias, se hizo especial énfasis en el manejo adecuado de los animales de compañía y los animales domésticos en estas situaciones.



No hay que esperar a estar en la situación para tener los cuidados necesarios. Muchas veces la evacuación se da de manera repentina y si no se tienen claros los planes de contingencia o no se tienen los elementos preparados, se pierden minutos valiosos para salvar vidas.



Lo primero es mantenerse informado sobre las emergencias que se pueden presentar en su lugar de vivienda, establecer planes de evacuación, lugares de encuentro y de refugio. Siempre, y de ser posible, lleve a sus animales de compañía con usted; de no ser posible, lo ideal es intentar dejar alguna marca en la fachada de la vivienda para que las autoridades encargadas del rescate sepan que allí hay animales en peligro. Recuerde que ellos estarán igual de confundidos con la situación y vivirán momentos de angustia que serán más llevaderos si se encuentra con su familia cercana.

Las mascotas son vulnerables a

estas situaciones, son nuestra responsabilidad, por esto deben estar en los planes de prevención

En ocasiones, los refugios públicos destinados a las personas no admiten el ingreso de animales, por lo que es importante establecer redes de apoyo con amigos, familiares, vecinos u organizaciones protectoras de animales, para tener donde alojar a nuestros amigos peludos.



Estas redes de apoyo serán de gran ayuda en caso de que en el momento de evacuación ninguna persona se encuentre en casa, para que haya alguien dispuesto a informar, rescatarlo o darle alojamiento.



Y, finalmente, es conveniente tener organizado un directorio de los servicios de atención de emergencias que velen por los animales, hospitales veterinarios, sitios identificados y seguros a los cuales acudir en caso de necesitarlo.

Kit de emergencias

Al alistar el kit de emergencias es importante considerar cuáles son los elementos indispensables para garantizar la supervivencia de un animal de compañía. Hay que tener en cuenta que este se debe preparar garantizando mínimo tres días de abastecimiento.

Es importante garantizar la supervivencia de nuestra mascota, para ello se recomienda tener un plan de acción y prevención ante cualquier emergencia. Foto: istockphoto

Alimentos no perecederos: deben ser almacenados en un objeto hermético (bolsas resellables, compartimentos plásticos, etc.), que proteja el alimento del agua, pero que, al tiempo, permita que el animal tenga acceso a ellos con facilidad. Agua: que esté limpia y lo más fresca posible. Guacal o caja de transporte: en caso de evacuación, es muy útil tener un lugar en donde se pueda restringir la movilidad del animal y que se pueda manejar fácilmente.

Identificación: es importante que el perro o el gato cuente con una placa o chip de identificación, además de collar, traílla o arnés de repuesto y bozal. Se debe tener una copia del carné de vacunación, historia clínica y directorio de contactos de emergencia, dispuestos en sitios protegidos contra el agua, para que sea fácil verificar el estado sanitario del animal y contactar al médico veterinario. Primeros auxilios: disponer de un kit especial para ellos o incluir algunos elementos dentro del kit de cada persona. Principalmente: gasas, algodón, esparadrapo, guantes, agua oxigenada, yodo, bajalenguas, linterna, jabón neutro, solución salina o suero fisiológico, jeringas, termómetro, vaselina, tijeras de punta redonda y pinzas.

Medicamentos: si el perro o gato tiene alguna condición o enfermedad especial y requiere un medicamento en específico, se deberá tener una provisión adicional dentro del botiquín. Elementos de aseo: toallitas húmedas para mascotas, bolsas plásticas, etc. Artículos familiares: una evacuación por emergencia es una situación de estrés y un elemento que le resulte familiar al perro o gato puede ayudar a disminuir el estrés y la ansiedad. Una cobija, un juguete e incluso un snack serán de gran ayuda. Fotografías: en caso de extravío o pérdida, una fotografía de la mascota junto a su propietario puede ayudar a que se identifique y retorne con facilidad.

Las mascotas son vulnerables a estas situaciones y son nuestra responsabilidad y hacen parte de nuestra familia, por esto deben ser tenidas en cuenta dentro de los planes de prevención y atención de emergencias.



GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO