Los perros suelen ser los principales protagonistas de videos graciosos y virales en las redes sociales, estos animales son considerados los mejores amigos del hombre y en repetidas ocasiones despiertan todo tipo de sentimientos en los seres humanos.





Esta vez, el protagonista de una divertida anécdota es Mino, un american bully que dejó escapar toda su alegría al escuchar los latidos del corazón de la bebé que esperan sus dueños.



A través de su cuenta de Instagram, un hombre llamado Massi suele compartir los divertidos momentos que vive con su can, quien en repetidas ocasiones, se lleva todo tipo de comentarios por la ternura que muestra en sus facciones.



Pero uno de los clips más virales se dio a conocer en los últimos días, cuando Massi decidió colocarle un estetoscopio a su perro para que escuchara por primera vez los latidos del corazón de la bebé que está esperando él junto con su esposa.

El hombre puso el estetoscopio en las orejas de Mino y lo acercó al vientre de su esposa para que escuchara al bebé que está por nacer. La reacción del american bully es inigualable, después de oír los latidos del corazón se quedó paralizado, mientras hacía una cara que cautivó a miles de internautas.



Luego de un momento de desconcierto, el can empezó a lamer la barriga de la esposa de Massi, demostrando la felicidad y el cariño que sentía por la nueva integrante de la familia.







Después de la divertida reacción, Massi volvió a poner el estetoscopio en las orejas del american bully para ver de nuevo su reacción. Esta vez, el can se tomó la situación con más calma y se quedó durante varios segundos quieto escuchando los sonidos que venían de la barriga de la mujer embarazada.

El video que se hizo viral en Instagram y TikTok, cuenta con más de 30 mil reacciones y miles de comentarios que destacan la reacción de Mino al momento de conocer a la bebé que llegará a la casa en pocas semanas.



Luego de escuchar los latidos del corazón de la bebé, el perro parece que no se despega de la esposa de Massi y en las diferentes publicaciones que ha realizado este hombre en sus redes sociales se puede observar cómo Mino se ha convertido en el perro guardián de la bebé y su mamá.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

