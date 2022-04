"Hoy tristemente Selene llegó a nueve hogares que le cerraron sus puertas". Así abre una publicación de la cuenta oficial de Instagram del servicio de rescate de animales Rescates especiales, que denunció que esta criatura ha sido rechazada por nueve familias a raíz de su dificultad para caminar.

Según se especifica en la publicación, tiene tan solo 12 meses, es de tamaño pequeño, está vacunada, esterilizada y desparasitada. Aun así, ha sido de los animales que más a durado en el hogar de paso y siempre queda sin oportunidad en cuanto conocen su historia.

A raíz de su cojera

"Ella no pidió quedar con esta condición después de las fracturas, es producto del maltrato y de la indiferencia que ella resultó así", se puede leer en la cuenta de Instagram, en la que también se explica que a raíz de su cojera al caminar no ha podido conseguir un hogar definitivo.

"No la sigamos despreciando por una condición. Ella es el animal más perfecto del mundo y su cojera no tiene por qué impedirle ser adoptada", concluyó el 'post'.



(Le puede interesar: 'Thor: Love and Thunder' revela su primer avance y fecha de estreno en 2022).Si quiere adoptar a Selene, comuníquese con el siguiente número de WhatsApp: 322 279 2051.

