Es cierto: los cachorritos son encantadores. Esta es quizás una de las cualidades más llamativas de los animales bebés y uno de los principales motivos por los que, cuando de adoptar se trata, los futuros tutores prefieren a los más jóvenes.



Sin embargo, las mascotas adultas tienen infinidad de ventajas que es importante mencionar y resaltar para que sean consideradas y tomadas en cuenta antes de decidirse a adoptar una.

Tenga en cuenta, para empezar, que adoptar un animal siempre será una excelente decisión. No solo se le está brindando una segunda oportunidad a un animal que ha nacido en condición de calle o que ha sido abandonado y maltratado (porque desamparar a una mascota también es una forma de maltrato animal), sino que, además, se está ayudando a las fundaciones e instituciones dedicadas al rescate y la rehabilitación para que continúen su labor y puedan albergar a otros animales que lo necesitan mientras esperan por una nueva familia.



Aparte, también se está aportando un granito de arena para mejorar la calidad de vida de los animales menos afortunados.

¿Jóvenes versus adultos?

A la hora de hacerlo, algunas personas tienden a decidirse por los animales juveniles, dejando de lado a los adultos por considerarlos menos fáciles de educar o con problemas de adaptación y entrenamiento.



Aparte de ser un prejuicio erróneo, esto también conlleva problemas para los refugios y albergues de mascotas al incrementar la sobrepoblación de animales adultos a los que no se les dan las mismas oportunidades.



Recuerde que la habilidad de amar y alegrar un hogar no depende de la edad de la mascota. Pero ¿por qué adoptar un animal adulto? ¿Cuáles son las ventajas? Estas son algunas. Tome nota:

1. Carácter: estos ya tienen una personalidad y un carácter definidos. No van a sorprender a los tutores con comportamientos inesperados, puesto que tienen definidas rutinas, horarios y comportamientos. No obstante, también están dispuestos y capacitados, mental y físicamente, para aprender y poner en práctica nuevas instrucciones.



2. Aprendizaje y socialización: es falso que tengan menos capacidad de aprender o socializar. Es más, muchos de ellos, al tener el carácter ya definido, pueden tolerar con mayor facilidad situaciones nuevas como la presencia de otros individuos, cambios de entorno o diferentes estímulos externos. Adicionalmente, captan y retienen mucho más rápido el entrenamiento a través del refuerzo positivo (dar un premio o recompensa al realizar un comportamiento deseado), por lo que necesitan muchas menos repeticiones de cada ejercicio. En este punto vale la pena mencionar que los perros captan, interiorizan y retienen más fácilmente las instrucciones después del primer año de vida.



3. Salud: los animales cachorros necesitan ser esterilizados y dependen de completar adecuadamente los esquemas de vacunación y desparasitación, para poder salir a dar paseos o jugar con otros animales. Los adultos, en su mayoría, ya cuentan con las vacunas necesarias y están siempre listos para recorrer parques o compartir con los demás. Solo necesitarán chequeos con cierta periodicidad para garantizar que todo esté bien y para reforzar las vacunas cada año.

Al darle una oportunidad a un animal adulto, se permite a los refugios seguir rescatando y albergando a los abandonados. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

4. Menos hiperactivos: ya han pasado por la etapa de curiosidad, apropiación del territorio y destrucción que muchos cachorros pueden llegar a tener. Se enfocan más fácilmente en las actividades y esto hace que puedan entender con mayor claridad las solicitudes y necesidades de las personas.



5. Buenos hábitos: una de las principales quejas de los tutores de cachorros es que muchas veces suelen hacer sus necesidades en lugares poco adecuados o que lleva tiempo educarlos para que tengan buenas costumbres. Con los adultos no sucede así: ellos ya tienen incorporados buenos hábitos de eliminación y saben cuándo, cómo y dónde hacerlo. Además, suelen avisar a los amos en caso de alguna urgencia.



6. Crecimiento: saber qué tamaño tendrá un cachorro puede ser retador y no deja de ser algo predictivo. Una situación diferente sucede cuando se adopta un animal adulto, porque ya han alcanzado su tamaño definitivo y se podrán conocer con antelación los requerimientos de espacio y mobiliarios que tendrán, como camas, comederos y bebederos.



7. Adecuados para los niños: pueden tolerar con mayor facilidad a los pequeños del hogar, ya que son más pacientes y delicados en el trato y en los juegos. En este aspecto es importante que la fundación o institución encargada de la adopción asesore muy bien a las nuevas familias para ayudar a elegir la mascota más apropiada de acuerdo con las necesidades y los entornos específicos.

8. Juguetones: no existe una diferencia real entre la capacidad de disfrutar y participar de los juegos entre edades. Tanto unos como otros serán excelentes compañeros de aventuras.



9. Agradecimiento: si bien tanto los cachorros como los adultos son animales nobles, los mayores han pasado por diferentes circunstancias y momentos difíciles que los hacen más agradecidos y conscientes de la segunda oportunidad que se les está brindando.



10. Por último, pero no menos importante, los animales de cualquier edad son excelentes compañeros y la amistad no tiene rangos de edad.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @NoSoyEseGabo

