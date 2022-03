En su adolescencia los perros, como las personas, también sufren cambios físicos y hormonales propios del paso de la niñez a la adultez. Y un reflejo de ellos puede ser el acné.



Si en algún momento usted ha notado que su perro está inquieto, se rasca más de lo normal o tiene granitos en las mejillas o el mentón, es porque puede estar siendo afectado por esta incómoda condición.



(Lea también: Perros: ¿por qué se olfatean la cola entre ellos?).

El acné es una enfermedad inflamatoria de la piel del perro, que puede afectar sus capas superficiales y profundas. Se produce cuando el folículo piloso (de donde nace el pelo del perro) se irrita por diferentes factores y se obstruye por sustancias normales de la piel como la queratina o el sebo (la grasa normal de la piel que sirve para mantenerla lubricada). Esa obstrucción da lugar a la colonización y proliferación de las bacterias normales de la piel, ya que les provee un ambiente propicio para el crecimiento exagerado, dando lugar a una irritación e infección de la piel.



Aunque la causa de este problema dermatológico no está 100 por ciento identificada, y puede variar de acuerdo con cada caso, se sabe que puede deberse a factores genéticos (existen razas más propensas que otras a la aparición de acné, principalmente los de pelo corto como dóberman, bulldog inglés, gran danés, pinscher, rottweiler y bóxer, entre otros), traumas de piel (entre ellos, accidentes, quemaduras y problemas de parásitos externos) o factores hormonales debidos a cambios fisiológicos normales en los perros cuando se hacen adultos. Todo esto desencadena la obstrucción y posterior infección de los folículos pilosos.



(Lea también: ‘Se casarán’ mil perritos para lograr un récord mundial).



Esta enfermedad, a la cual es importante prestarle atención, es mucho más común en animales cachorros que están llegando a la pubertad (entre los 3 y los 12 meses de edad); sin embargo, también se puede manifestar en animales adultos, aunque en raras ocasiones, y en animales que no fueron diagnosticados y tratados a tiempo.

¿Cómo se detecta?

Facebook Twitter Linkedin

El acné es común en cachorros. Foto: iStock

Esta enfermedad de la piel, a la que pocos tutores suelen prestarle atención, puede pasar inadvertida por la ubicación anatómica o ser diagnosticada accidentalmente cuando el amo consiente a su mascota y nota la inflamación. En general, presenta los siguientes síntomas:



– El perro se muestra incómodo e inquieto.



– Se rasca constantemente la zona de las mejillas y el mentón con las patas delanteras o contra el suelo, los muebles u otros objetos.



(Lea también: Así puede saber, paso a paso, si su perro está en su peso ideal).



– Presencia de zonas enrojecidas e inflamadas.



– Hay pequeñas ampollas o pústulas (granos) en la cara del perro, dolorosas al tacto.



– También se pueden encontrar pequeños puntos negros o espinillas en la barbilla y las mejillas del animal.



– En algunos casos, cuando la enfermedad ha pasado, se pueden detectar cicatrices debidas a lesiones que ya han sanado.



Una vez detectado cualquiera de los signos mencionados, es importante que el tutor se dirija al médico veterinario para que haga una valoración general del animal y pueda identificar con claridad si efectivamente se trata de un problema de acné o, por el contrario, de otro tipo de enfermedad (como problemas hormonales, de comportamiento y acicalamiento excesivo o parásitos externos).



(Lea también: Remedios caseros para acabar con el mal aliento de su perro).

Las recomendaciones

Facebook Twitter Linkedin

Nunca manipule o pinche los granitos de su mascota. Foto: iStock

Si bien el pronóstico del acné canino es bueno, y este suele solucionarse con facilidad y cuidados relativamente moderados, es importante que los tutores tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:



– Nunca manipule o pinche los granitos: la piel de las mejillas y el mentón es extremadamente sensible y las lesiones que se producen son muy dolorosas. Al manipularlas indebidamente, estas se pueden infectar con más facilidad, se pueden producir más lesiones o el perro puede mostrarse agresivo debido al dolor.



– Evite que su perro se rasque: se pueden producir heridas graves o infecciones más intensas al rascarse con las patas o con otros objetos.



– No medique por su cuenta: en estos casos es muy frecuente que las personas reciban recomendaciones de otras inexpertas o no profesionales. Esto puede empeorar la enfermedad, agravar las lesiones e incluso producir quemaduras o intoxicaciones del animal debido al uso de elementos no recomendados para mascotas.



(Lea también: Rechazo por familia que abandonó a su perro porque pensaban que era gay).



– Higiene y limpieza: la sugerencia es que esta se haga por lo menos dos veces por semana con un champú, jabón o gel que contenga peróxido de benzoilo, que es un componente que ayuda a reducir las lesiones. Estos productos deben ser de uso veterinario para que las concentraciones del principio activo sean las indicadas para las mascotas.



– Caléndula: se ha demostrado que esta planta cuenta con propiedades antisépticas y antiinflamatorias, además de no ser tóxica para los perros. Se puede hacer una limpieza de las lesiones con un paño limpio impregnado con agua de caléndula tibia. Es importante que no se haga mucha fricción sobre las heridas para no lacerar la piel del animal.



– ¿Antibióticos o antiinflamatorios? Estos solo están indicados en casos graves o severos de acné. Es el médico veterinario el profesional idóneo para formular cualquier medicamento, así como la dosis, la forma de uso y el tiempo de tratamiento.



GABRIEL GARCÍA

@NoSoyEseGabo

* Médico veterinario

- ¿Viaja sin su mascota? Ojo a estos consejos



- Los perros pueden tener una reacción similar al luto por otro perro



- El curioso método japonés para encontrar gatos perdidos