A los perros de manera general les gusta interactuar con el agua, aunque hay algunos que huyen de la misma cuando es la hora del baño, pues no entienden que es ducharse y estar limpios, así como lo hacen los seres humanos.



En algunas ocasiones los perros le pueden tener miedo a este proceso y puede resultar en algo traumático para el animal, por esto se debe saber de qué manera se debe bañar a su can para que no huya del agua.



Por eso le explicaremos cómo debe bañar a un perro, según el portal ‘Experto Animal’.

¿Cómo evitar que su perro se bañe sin que le dé temor el agua?





1. No obligar al perro a bañarse y meterlo al agua a la fuerza.



2. No castigarlo bajo ninguna circunstancia.



3. No bañarlo en exceso. Es contraproducente para la salud.



4 No utilizar nunca el agua como método de castigo.



5. Mantener la calma para transmitírsela al perro y hacerle entender que no se le va a hacer daño.



6. Usar productos exclusivos para perros y evitar a toda costa los que no sean especiales para animales, pues le pueden hacer daño a la piel y generar un trauma con el baño.



7. Tener todos los implementos listos para utilizarlos de manera eficaz y jamás dejar solo al animal.



8. Controlar la temperatura del agua. La recomendación es dejar el agua a gusto del perro para que se sienta cómodo.



9. Echar el agua y el jabón en partes comprometidas, eso sí elementos especializados para la zona íntima del perro, ya que los productos humanos pueden lastimarlo.

Por ello, es importante identificar los gestos comportamentales del canino cuando este tiene miedo al agua para sí saber realizar los pasos anteriormente mencionados.

1. Orejas hacia atrás, cuerpos encogidos, pupilas dilatadas y cola entre las patas.



2 El animal intenta huir, queda paralizado o tiene comportamientos agresivos.



3. Se sienta y se niega a entrar a la ducha, alberca o bañera.



4. Si lo lleva con correa intentará soltarse.



5. Intenta salir una y otra vez cuando ya está en la zona que lo vamos a bañar.



6. Tira cualquier cosa que se encuentre alrededor e incluso se sube en la persona que lo va a bañar.



7. Algunos gimen o aúllan si se les va a bañar.

Ya entendido cómo debe proceder para bañar a un canino e identificar sus comportamientos en caso de que tenga miedo, ahora le explicaremos cómo debe bañarlo en 5 sencillos pasos, según el portal ‘Furminator’. Recuerde, lo recomendable es lavar su perros una vez al mes.

- Peine al perro para que tome confianza, además este proceso ayuda a quitarle parásitos y suciedad.



1. Prepare el agua en una temperatura adecuada o que le guste a su animal y se sienta cómodo.



2. Moje al perro desde el cuello y va descendiendo hasta la cola y las partes traseras y vaya limpiando de adelante hacia atrás.



3. Aplique el champú de manera empezando desde el cuello hasta la cola y la zona trasera del canino.



4. Enjuague bien y proceda a secarlo bien, deje que se sacuda que es la manera natural de quitarse el agua del cuerpo.



5. Si tiene secador, seque el pelo del perro, debe tener cuidado con no quemarlo, gradúe bien la temperatura.

