La agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil y de las investigaciones aeronáutica y aeroespacial, la Nasa, ha explorado desde hace varios años el planeta Marte con sondas robóticas, pero solamente hasta la década de 2030 planea enviar astronautas al llamado planeta rojo.

(Puede leer: Mensa: la organización de superdotados en la que ingresó un niño de 3 años)



Realizar una maniobra de amartizaje, con una nave grande, es todo un desafío y, por eso, es un "objetivo a largo plazo" que se alcanzaría en una década posterior. Otro asunto, del que la Nasa no habla es que Marte se pueda colonizar.

Conforme a lo informado por National Geographic, si la humanidad tiene un próximo gran destino en el espacio, ese es Marte. Sin embargo, no hay acuerdo respecto a en qué medida es factible el proyecto.



John Grunsfeld, legendario astronauta de la Nasa y quien fue jefe científico de esta, recuerda que en 1992 le dijeron que astronautas llegarían algún día a Marte. Él quiere aún que los humanos vayan a Marte, pero también rememora el consejo que le dio hace unos años al administrador de la Nasa y compañero astronauta Charles Bolden. Era sobre las charlas a los nuevos reclutas: "No les digas que van a ir a Marte, porque no van a poder –le dijo–. Tendrán 60 o 70 años cuando eso ocurra".



Sin embargo, la Nasa ha estado trabajando duro en diseñar su propio cohete para ir a Marte y en la atención a los pasajeros. El astronauta estadounidense Scott Kelly y el cosmonauta ruso Mijaíl Kornienko regresaron a la Tierra después de pasar 340 días en la estación espacial. En su "misión de un año" hicieron de conejillos de indias en estudios sobre los efectos que una estancia prolongada en el espacio (un viaje a Marte, desde la salida de la Tierra hasta el regreso, llevaría casi tres años) tiene en el cuerpo y la mente humanos.



(Le invitamos a leer: Personas con 'superneuronas': ¿por qué cerebros desafían el paso del tiempo?)



Kornienko recuerda que, durante la reentrada en la atmósfera, la cápsula Soyuz traqueteaba como un coche en una calle adoquinada. Kelly y él apenas podían respirar: después de un año en gravedad cero tenían los pulmones y los músculos del pecho debilitados; y tras el aterrizaje en las estepas de Kazajistán apenas podían caminar. La tripulación de tierra los sacó de la cápsu­la temiendo que tropezasen y se rompiesen algo.

Efectos físicos y radiación

Jennifer Fogarty, subdirectora científica del Programa de Investigación Humana del Centro Espacial Johnson de la Nasa en Houston, señala que los astronautas pueden acostumbrarse al inodoro de succión e incluso a pasarse todo un año aseándose con un paño húmedo a falta de una ducha, pero en el viaje a Marte "van a caer enfermos cuando lleguen allí".



Además, deben enfrentar a la radiación. "Los astronautas de la estación espacial tienen la protección del campo magnético de la Tierra, pero en un viaje a Marte estarían expuestos a la radiación de las fulguraciones solares y a los rayos cósmicos, partículas de alta energía que cruzan la galaxia casi a la velocidad de la luz. Estos pueden causar daños en el ADN y en las neuronas, lo que implica que los astronautas podrían llegar a Marte con menos luces, además de con visión borrosa y huesos frágiles", consigna National Geographic.



Otro gran desafío para llegar a Marte es proporcionar a los astronautas agua potable y aire respirable. Parte del agua de la estación espacial se consigue filtrando y reciclando la orina y el sudor, pero los filtros pueden obstruirse debido al calcio procedente de la pérdida de masa ósea de los astronautas, y a veces el agua se contamina con microbios.



(No deje de leer: El Reloj del Apocalipsis se acerca a la medianoche, la hora del fin del mundo)

La Nasa podría enviar gente a Marte mucho antes si no se preocupase tanto por si llegarán vivos o por si regresarán a casa. FACEBOOK

TWITTER

Con respecto al aire que deben respirar los astronautas, la Nasa tiene un reto con los depuradores que eliminan el dióxido de carbono. Estos también se pueden dañar y esto sería un problema serio en el viaje. En la órbita terrestre baja no es preocupante porque la Nasa puede enviar repuestos, pero una nave con rumbo a Marte solo tendría los repuestos que se lleven.



Expertos sostienen que ir a Marte y cuándo se pueda hacer no depende solo de la tecnología y del dinero, sino de que se considere un riesgo aceptable. De hecho, los defensores de un amartizaje temprano dicen que la Nasa es demasiado cauta, que los auténticos exploradores aceptan la posibilidad de fracasar o morir. La Nasa podría enviar gente a Marte mucho antes si no se preocupase tanto por si llegarán vivos o por si regresarán a casa.



Fernando Umaña Mejía

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias