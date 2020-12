¡Ídolos falsos!

A menos que alguien haya estado viviendo debajo de una piedra, creo que es de conocimiento común que la semana pasada falleció Diego Armando Maradona, catalogado e idealizado por millones alrededor del mundo como el más grande crack e ídolo del futbol.



Los noticieros les dieron pantalla a miles y miles de fanáticos rasgándose las vestiduras, llorando como si les hubieran arrancado un pedazo esencial de sus cuerpos. Al principio quizá fue emotivo, pero rápidamente se tornó exagerado e incluso morboso (en mi opinión).



Que un simple mortal, por sobresaliente que haya sido en su oficio, sea comparado con Dios es un asunto de sobredimensión en cualquier idioma y en cualquier país.



Especialmente cuando la vida personal de Maradona fue todo... menos una personificación de Dios en la Tierra. Atormentado por las drogas y el alcohol durante gran parte de su vida, protagonizó en repetidas ocasiones escándalos con la ley. Quienes lo defienden a capa y espada aseguran que amaban y admiraban al jugador, aunque no sientan lo mismo por la persona.



Y eso me hizo recordar las palabras de seguidores furibundos de otros personajes como Diomedes Díaz, Roman Polanski, Woody Allen y Michael Jackson. Todos inigualables por sus talentos, pero con sombras oscurísimas, cargadas de delitos tan graves como pedofilia, violación e incluso homicidio.



¿Será posible admirar a una persona por sus talentos artísticos o deportivos y obviar lo nefasto de sus actos como ser humano? ¿Podemos separar el arte de la persona? ¿Podemos negar el ingenio de estos personajes y excusarlos por los demonios internos que los acecharon?



Lo he pensado en detalle, especialmente porque mi ídolo de la juventud fue Michael Jackson. Pensar que una sola persona puede haber destrozado la vida de tantos niños inocentes me hizo cuestionar dónde empezaba y terminaba mi admiración por él.



Llegué a la conclusión de que ser correcto es como estar embarazada... o se está o no se está. Creo que no hay lugar a áreas grises ni a ambigüedades en cuanto a valores. Precisamente son estas supuestas áreas grises las que nos vuelven tan permisivos en la política, en los medios de comunicación y hasta en nuestra vida cotidiana.



Excusamos a los ladrones porque son ‘buenas personas’ en ámbitos sociales, buscamos la compañía de corruptos porque ‘son divertidos’ o ‘generosos’ como amigos.



¿Qué pasaría si somos coherentes y les imponemos presión social a las personas que infringen la ley o que tienen ‘valores’ turbios? ¿Acaso serían más conscientes del daño causado por sus actos si sufrieran algún tipo de estigma social y, de alguna manera, tuvieran que afrontar duras consecuencias por sus decisiones?

ALEXANDRA PUMAREJO@DeTuLadoConAlex