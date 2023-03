El maquillaje de noche, para eventos sociales como las fiestas, suele hacerse con tonos más oscuros que permitan añadir dramatismo al look. Sin embargo, esto depende de los gustos individuales y con las nuevas tendencias, el maquillaje de noche, también puede hacerse de manera más natural.



Una de las cosas que hace el maquillaje, es resaltar ciertas facciones, lo característico de los looks nocturnos es que destaca con más dramatismo los rasgos escogidos. Según dijo al medio Listín DIario el maquillista profesional Gio Miranda, "el maquillaje de noche permite aplicarnos un poco más de lo común y añadir contraste, un poco de dramatismo: pestañas con volumen, toques de brillo y los delineados que son clave tanto para agrandar como para dar volumen".



Si lo que desea es un maquillaje de noche más fuerte e impactante, Miranda tiene cinco productos que, asegura, son indispensables: polvo translucido suelto, corrector líquido, base líquida de alta cobertura, un paleta de sombras mate y con brillos, y el la pestañina.



Todos los productos que el maquillista mexicano recomendó, según el portal Listín Diario, deben aplicarse para resaltar de manera especial los rasgos escogidos y estilizar el rostro, en especial, los ojos. Para el maquillista, " una de las tendencias que se están utilizando son los smokey eyes u ojos ahumados, sobre esto coloca un poco de sombra con brillo y tu maquillaje de noche lucirá de celebridad”.



Siguiendo esta línea de resaltar los ojos, Miranda recomienda que para complementar el look es necesario aplicar la suficiente pestañina y luego añadir unas buenas pestañas postizas.



Por otro lado, el maquillaje con tonos suaves puede llevarse para galas nocturnas y de eso dieron ejemplo las actrices que asistieron a los Oscar de este 2023. En un listado hecho por el portal El Comercio, de Perú, se muestran importantes nombres de la industria del entretenimiento como Cara Delevingne o Emily Blunt que optaron por usar tonos rosados en los ojos y unos labios suaves.



Vale la pena añadir que si se están usando tonos suaves para un maquillaje nocturno es buena idea usar peinados o accesorios más grandes o llamativos para dar balance al look final.

