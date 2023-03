El maquillaje de día suele ser más suave en comparación con el maquillaje nocturno, que normalmente se ejecuta con sombras más oscuras, más pigmentadas y se añade mucho más brillo. El maquillaje diurno le permite resaltar su belleza natural de una manera sencilla.



(Además: ¿Cómo deslumbrar con un maquillaje sencillo?)

El maquillaje diurno es ideal si desea dar más protagonismo a la ropa o accesorios que esté utilizando y también es una buena idea para aquellas personas que no están acostumbradas a usar mucho maquillaje.



Recuerde que antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje debe hacer una rutina de cuidado de piel en la que se debe incluir la aplicación bloqueador en el rostro para proteger el tejido cutáneo y así no solamente reducir su ritmo de envejecimiento de la piel, sino también prevenir enfermedades como el cáncer de piel.



(Tamién: Bloqueador solar: ¿cuál es el adecuado para mi piel?)



El maquillaje diario, que suele ser sencillo, está enfocado en lucir una piel natural, por lo que, si desea aplicarse una base, puede inclinarse por aquellas que sean de cobertura media o baja y tengan un acabado hidratante y no mate, así la piel puede verse más hidratada y natural. Recuerde que, si no siente comodidad usando base, puede optar por usar bloqueador con color.



Otra manera de añadir luminosidad a la piel es usando productos en crema, como el rubor, el iluminador y el contorno. Recuerde que los colores de estos productos puede elegirlos de acuerdo a los tonos de su piel o si se inclina más por subtonalidades cálidas o frías.



(Le podría interesar: Maquillaje: cinco tendencias para este 2022)



Vale la pena aclarar que tanto el rubor como el iluminador suelen usarse para resaltar ciertas áreas del rostro, por ello, la recomendación general es aplicarlos en las zonas altas del rostro como los pómulos y la punta de la nariz. No olvide que dependiendo de la ubicación del rubor puede crear diferentes efectos en el rostro, como hacerlo lucir más redondo o más alargado.

Opciones de maquillaje de día

1. Labios protagonistas

si escoge utilizar un tono de labial llamativo no realice un maquillaje de ojos tan compuesto, lo mejor, para mantener el look de día, es optar por unas sombras suaves o un delineado sencillo.



(También puede leer: Tips para un maquillaje de día excepcional para deslumbrar a todos)

2. Usar tonalidades neutrales en los ojos

Si lo que desea es obtener un look de día sencillo y natural, lo mejor es evitar sombras muy oscuras o colores demasiado vibrantes, por ello, puede irse por colores como el vainilla, el beige, el rosado o tonos tierra como el marrón, el naranja o el verde.

3. Al natural

Resalte sus facciones naturales con una base ligera, un poco de rubor y labiales en tono nude o un gloss.

Más noticias en eltiempo.com