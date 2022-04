Este fin de semana se podrá apreciar un fenómeno astronómico en el que la Luna será la protagonista: la esperada Luna rosa iluminará el cielo desde la madrugada de este viernes hasta el lunes, según la NASA.



Durante estos días, la Luna se verá más grande en el cielo. Esto ocurre cada vez que la Luna se encuentra en su lugar más cerca de la Tierra, a la vez que está llena, lo que se da porque la órbita lunar no es circular, sino una elipse, por lo que su brillo, diámetro y distancia con nuestro planeta no es siempre la misma.



(Puede leer: Nuevas imágenes revelan cómo es un amanecer en marte).

Su brillo máximo será este sábado 16 de abril a la 1:55 p. m. (hora Colombia). Por ser de día, en Colombia no se podrá apreciar la Luna como en otros países donde será de noche en ese preciso momento, donde no habrá necesidad de utilizar ningún instrumento óptico.



Aunque realmente la Luna no se ve color rosa, recibe este nombre, según 'The Old Farmer's Almanac', porque coincide con la floración primaveral de la planta Phlox subulata, originaria de Norteamérica.



Esta flor silvestre de cinco pétales adquiere diferentes colores (rosa, malva, azul y blanco) desde que empieza la primavera hasta inicios del verano.



Esta Luna, en el calendario eclesiástico, recibe el nombre de luna pascual, pues precede la Pascua. También es relevante para la cultura hindú, pues se celebra el nacimiento de Hanuman Jayanti; y para los budistas, quienes llaman a esta Luna rusa 'Bak Poya', en homenaje a la visita de Buda a Sri Lanka que evitó una guerra en el país insular.



(Lea también: El nuevo mensaje que enviará la Nasa a extraterrestres).



Este no será el único evento astronómico de importancia durante el mes de abril. El próximo viernes 22 será la lluvia de Líridas, la primera lluvia de meteoritos de cada año, y el sábado 30 habrá un eclipse solar parcial que será visible en América del Sur y el sureste del Pacífico.