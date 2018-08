Ser diseñador gráfico es más difícil de lo que parece

¡Hola! Gracias a todos los que nos escriben al correo especialesmultimedia@eltiempo.com para compartinos qué ha salido mal en sus vidas y cómo les hubiera gustado resolver esas experiencias.

En este episodio, una mujer llamada Juanita, quien es diseñadora gráfica de formación, nos cuenta cómo fue su primera experiencia trabajando 'de gratis' (aunque no se dio cuenta a tiempo de que lo estaba haciendo).



En este capítulo también damos algunos consejos para que los diseñadores gráficos salgan adelante mientras construyen su carrera profesional.



Puedes escucharlo aquí:

'¿Qué podría salir mal?' es dirigido y editado por Maru Lombardo. Puedes seguirla en su Twitter, @puntoyseacabo.



En este episodio también estuvo conduciendo el programa María Paulina Arango, periodista de la sección de Tecnología de EL TIEMPO.



La música de '¿Qué podría salir mal?' es de Audionetwork.



ESPECIALES DIGITALES