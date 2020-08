Las razas de perros más grandes, más sanas, más curiosas y más activas

En el mundo existen actualmente más de 300 razas de perros, que se agrupan según sus características comunes en 10 grupos aprobados por la Federación Cinológica Internacional (FCI), entidad encargada de definir los estándares bajo los cuales se evalúan los perros en las exposiciones caninas en todo el mundo.



Los hay de todos los tamaños y temperamentos, y para todo tipo de personalidad, de familia o de espacio. Lo importante, independientemente de cuál se elija, es tener presente que antes de tomar una decisión se deben conocer las responsabilidades y necesidades propias de un animal de compañía. Con esto claro, hemos creado una selección de ‘los más’ en cuanto a perros se refiere.



Los más aptos para niños

Labrador retriever: Su carácter dócil, amigable, cariñoso, tranquilo, paciente y noble, sumado a su fácil educación, lo hacen uno de los perros más recomendables para la convivencia con niños. Un factor importante para tener en cuenta es que debido a su tamaño grande (de 55 a 75 cm.), requieren mayores espacios.



Beagle: Esta raza, tal y como la conocemos ahora, tuvo su origen en el Reino Unido en el siglo XIX, aproximadamente en 1830. Tienen ciertas características que los hacen adecuados para los niños: son activos, afectuosos, juguetones, inteligentes, tienen un tamaño pequeño (de 35 a 45 cm) e interiorizan con rapidez las órdenes.



Collie de pelo largo: Proveniente del Reino Unido, esta raza de perro se recomienda para los niños ya que tiene un instinto protector muy desarrollado, el cual ha sido resaltado en diferentes películas y series de televisión; además, tiene un carácter cariñoso, inteligente, paciente y dócil.



Los más activos

Border collie es un perro ágil, dócil, enérgico y muy inteligente. Foto: Istock

Border collie: Originaria del Reino Unido, esta es una de las razas más empleadas para deportes como agility, canicross, etc., teniendo en cuenta su gran requerimiento de actividad física. Además, es un perro ágil, dócil, enérgico y muy inteligente, por lo que necesita estimulación sensorial constante y adecuada para que pueda emplear toda esa energía de la que dispone.



Jack Russell Terrier: Con origen británico, pero con desarrollo australiano, es un perro que a pesar de su tamaño reducido (15-40 cm.), es bastante inquieto y activo. Es un perro con cierto temperamento que disfruta enormemente de los paseos, los juegos y la actividad constante, por lo que se mantiene casi todo el tiempo alerta e incansable.



Dálmata: Famosos por sus manchas particulares, y por haber formado parte de películas y series de televisión, esta raza europea de tamaño grande (50-75 cm.), está catalogada dentro de las razas más activas por lo que disfrutarán correr, jugar, nadar, perseguir y estar en constante movimiento. Esto los convierte en compañeros ideales de personas que aman practicar deportes al aire libre.



Los más sanos

Los husky siberiano son considerados saludables ya que tienen condiciones especiales de resistencia a ciertas enfermedades. Foto: Istock

Shiba inu: Proveniente de Asia, esta raza está catalogada como una de las más saludables ya que sufre de pocas enfermedades y también porque es una de las razas más longevas del mundo (de 12 a 18 años aproximadamente). No requieren cuidados exagerados ya que tienen buenos hábitos de higiene propios de la raza: con cepillados periódicos (2-3 veces por semana), buenos esquemas de vacunación y desparasitación, y actividad física moderada, lo tendremos en buenas condiciones.



Border collie: Su esperanza de vida es de 14 a 18 años, que dependerá principalmente de darles adecuados cuidados, principalmente del sistema nervioso, las articulaciones y los ojos. Además, necesitan estar constantemente estimulados mental y físicamente para mantener la agilidad y la destreza que los caracterizan.



Husky siberiano: Originaria de Asia y Europa, esta raza tiene una esperanza de vida entre los 10 y los 15 años. Son considerados saludables ya que tienen condiciones especiales de resistencia a ciertas enfermedades al igual que baja predisposición a enfermedades degenerativas. Los problemas de salud que pueden presentar más frecuentemente se deben a cataratas, atrofias de retina, entre otros males oculares que, detectados a tiempo, no representan una complicación mayor.

Los más grandes

Lizzy es una gran danés de Florida que mide 96,41 cm. Tiene que comer en un recipiente sobre una silla porque no alcanza el suelo. Foto: Guinness World Records

Gran danés: De origen europeo, este perro puede llegar a medir más de 80 cm., con un peso de aproximadamente 50 a 100 kg. No obstante la imponencia derivada de su tamaño, es dócil, tierno, cariñoso, obediente y tranquilo, que requiere espacios aptos para que se pueda mover con libertad sin destruir objetos al moverse en espacios reducidos. Por su gran tamaño, pueden llegar a sufrir de problemas articulares, fracturas y también torsiones gastrointestinales.



San Bernardo: Por su gran tamaño, más de 80 cm., ha sido inmortalizado en películas famosas como Beethoven. Si bien puede ser de pelo largo o corto, este es un perro robusto, musculoso y bien proporcionado, que tiene un carácter amigable, sociable y bondadoso. No es tan atlético y ágil como otras razas, pero es un excelente perro guardián.



Mastín napolitano: Como su nombre lo indica, este perro proviene de Europa, más precisamente de Italia. Es un perro musculoso, robusto y de gran tamaño que puede llegar a medir de 60 a 80 cm. Aunque es un perro tranquilo y amoroso, puede tornarse sobreprotector si se ve amenazado o a alguien de su entorno, por lo que requiere adecuados procesos de socialización. Por sus características físicas particulares, tiende a sufrir de problemas de articulaciones y también de la piel.

Los más pequeños

Chihuahua: Tienen fama de temperamentales y ruidosos, pero en realidad son muy cariñosos, juguetones y amables, aunque también pueden llegar a ser un poco nerviosos, temerosos, territoriales y cautelosos. Pueden alcanzar los 35 cm, de altura y los 3 kg, de peso.



Bichón maltés: Sus antepasados se remontan a Italia, aunque hay indicios de que existieron mucho tiempo antes. Son perros de 15-35 centímetros de altura y 1-3 kilogramos de peso, que se destacan por sus patas cortas, su pelo liso, sus orejas largas y su cola frondosa. Además, tienen un carácter cariñoso, sociable y juguetón; no requieren tanta actividad física, pero si cepillado frecuente por el volumen de pelo que tienen.



Yorkshire terrier: Por su tamaño reducido y también por su agilidad, fueron usados en la antigüedad para cazar pequeños roedores. Sin embargo, ahora son animales de compañía perfectos por su peso, tamaño, inteligencia, carácter vivaz, activo y adaptable. No requieren cuidados excesivos más allá de cepillado frecuente y condiciones de temperatura templadas.

Los más curiosos

Basenji: Considerado como el perro más antiguo del mundo, tiene su origen en África. Dentro de las curiosidades podemos mencionar que nunca ladra, las hembras solo tienen celo una vez al año y tienen un porte particular que lo hace ver refinado. Es un perro activo, independiente y con carácter, pero que también es afectuoso, sociable y muy juguetón.



Perro peruano: También llamado ‘viringo’, es una de las pocas razas de perro que no posee pelo. Como su nombre lo indica, tuvo su origen en América del Sur y es considerado patrimonio nacional en Perú. Por carecer de pelo, este perro es ideal para aquellas personas que tienen cierta alergia al pelo de los animales.



Komondor: De origen húngaro, la principal característica de este perro de gran tamaño es su pelo que asemeja a las rastas o a un trapero. Esta característica le permitía escapar con facilidad de los predadores y protegerse de los climas variables. Su pelo se forma naturalmente y necesita unos cuidados especiales de higiene para evitar problemas de piel derivados de su particular pelaje.

Fuera de concurso, el perro criollo

Los perros criollos son una variedad genética que resulta del cruce de dos o más razas. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Conocido como raza única o perro mestizo. Se pueden encontrar en todos los tamaños y con diferentes características externas (pelo, color, etc.) y comportamentales. Debido a la alta variabilidad genética, proveniente de los múltiples cruces de razas, son más longevos y tienen menos predisposición a enfermarse; además, tienen un carácter amigable, inteligente, cariñoso y protector con los seres humanos, en particular con los niños. Se adaptan con facilidad casi que a cualquier ambiente y no requieren cuidados excesivos, más allá de los convencionales.



GABRIEL GARCÍA

*MÉDICO VETERINARIO

@NoSoyEseGabo