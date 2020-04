Los ‘héroes silenciosos’ vuelan contra el coronavirus

Sus pequeñas avionetas son conocidas en 17 municipios de Cauca y Nariño, la mayoría caseríos golpeados por el conflicto armado y la pobreza.



Estos médicos y pilotos llevan más de 50 años volando desde Bogotá a la esquina suroccidental de Colombia, y por primera vez se enfrentan a una de sus misiones más complejas: transportar en el menor tiempo posible las pruebas que determinan si una persona está o no infectada con el coronavirus.

Juan Carlos Lenz, presidente de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, a quien le entregaron el premio Rey de España de derechos humanos por esta labor, le contó a EL TIEMPO que debido a las medidas de precaución que se tomaron en el país y que sus médicos voluntarios no podían viajar como lo venían haciendo, decidió que solo los pilotos y una persona de logística volaran hasta estas comunidades para suministrar las herramientas de protección que muchos hospitales no tienen, como tapabocas, respiradores, gafas, guantes, trajes de protección, gel antibacterial y líquido desinfectante.



“Luego añadimos otras ayudas como material de información sobre el virus. Les entregamos audios a las emisoras locales, porque en estas zonas no hay internet y la televisión es poca. Además, les ayudamos a los médicos y enfermeras con sus pacientes a través de asistencia especializada desde una plataforma”, contó Lenz.

En este gran voluntariado se les unió la fundación de Directv, la cual aportó recursos para incrementar los kits de protección. Y es que todo lo hacen a través de donaciones, incluso los aviones son de privados que donan su uso, los pilotos (23 en total) donan su tiempo y la gasolina también viene de aportes de privados. “Gracias a Terpel hemos podido realizar 72 vuelos, entre el 27 de marzo y el 9 de abril”, añadió Lenz, y explicó que “finalmente nos aliamos con Presidencia y el Ministerio de Salud para enviar y traer muestras de sangre, y así luego hacer los respectivos análisis en Bogotá y establecer si tienen el virus”.



Entre el 27 de marzo y el 6 de abril han transportado más de 2.000 pruebas para detectar el coronavirus en 30 ciudades del país. Por este trabajo, el tiempo de transporte de las pruebas a Bogotá se ha reducido en promedio 24 horas.



Normalmente, la Patrulla Aérea Civil Colombiana hace 12 brigadas al año, atiende a 12.0000 personas y en un fin de semana pueden atender a 1.200 personas. “Es mucho más de lo que hace el sistema de salud público en 4 meses, porque en muchos de estos hospitales no hay médicos”, comenta Lenz.



Por su destacada labor, el presidente Iván Duque los nombró como: “Nuestros héroes silenciosos. Ellos son pilotos voluntarios que envían pruebas y recogen pruebas en lugares apartados, incluso llevan material informativo para que las comunidades enfrenten esta situación”, dijo Duque en una alocución. Ahora serán los encargados de enviar parte de las 47.500 pruebas rápidas que llegaron al país y que permitirán un diagnóstico más temprano del virus. Un paso importante para frenar la propagación.

Según Lenz, hay zonas en las que no estarían cumpliendo la medida de aislamiento preventivo, pues muchos ciudadanos no tienen los recursos económicos para quedarse en casa.



“Además, muchas veces el aislamiento no depende de ellos. Por ejemplo, en el municipio de El Charco, Nariño, las casas se construyen una encima de otra. No hay aislamiento como tal. La única esperanza es que no tengan contacto con gente de afuera infectada”, comenta Lenz.



Para realizar estos vuelos, la Patrulla Aérea debe cumplir con todos los protocolos de higiene y seguridad. “Previo a cada viaje, los aviones, los pilotos y el personal de logística pasan por un proceso de esterilización; las pruebas van en tres embalajes por su protección, y las recoge un operador de logística del Ministerio de Salud, porque nuestros voluntarios no tienen contacto con el exterior”, cuenta Lenz.



“Más allá de ayudar, no tenemos ninguna otra recompensa que llegar a casa, hacer el procedimiento de limpieza y decirles a nuestras familias que hoy ayudamos a Colombia”, concluyó Ernesto Pérez, piloto de la Patrulla Aérea Civil Colombiana.



