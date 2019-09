Los otros acuerdos / De tu lado con Álex 

Uno de mis libros preferidos es Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. Allí, el autor nos invita a aplicar cuatro simples acuerdos para vivir una vida feliz y en paz. No los quiero describir en detalle, pero sí resumirlos.

El primero: sé impecable con tus palabras; las palabras tienen mucho poder, úsalas para difundir amor. El segundo: no tomes nada personal; no asumas ningún comportamiento ni comentario como propio, no se trata de ti sino de lo que está en el interior del otro. El tercero: no supongas nada; ten el coraje de pedir explicaciones en vez de reaccionar a lo que interpretas. Y el cuarto: haz siempre lo mejor que puedas, sé coherente y siempre da el ciento por ciento de tu capacidad.



El verdadero arte de estos acuerdos es que son tan sencillos, que pensamos que no tienen chiste. ¡Pero vaya y cumpla! No reaccione cuando alguien lo insulte. No maldiga cuando esté bravo. No asuma que su pareja lo va a dejar cuando no lo llama durante todo el día. Y no sea tacaño con expresiones y actos de amor por miedo a que sean recíprocos.



Hoy les recuerdo este libro para llamarles la atención sobre los acuerdos que nos hemos hecho a lo largo de la vida, pero de los cuales no somos conscientes de que son, precisamente, los que nos están direccionando la existencia.

Estos tienen un peso y una trascendencia enorme sobre nuestra realidad y, sin embargo, los tenemos tan engranados, que no los percibimos como algo que hemos fabricado en nuestra mente… ¡y que tenemos el poder de cambiar!



Muchos hemos hecho acuerdos de pobreza: "Mi familia nunca ha tenido recursos, es imposible que yo tenga una vida abundante", "Mi trabajo no vale, así que me conformo con lo que me paguen". O acuerdos en el amor: "El matrimonio es difícil". "Todo el mundo es infiel". "El enamoramiento no dura para siempre".



Acuerdos en la felicidad: "Quién soy yo para ser feliz, hay tanta gente miserable", "la felicidad es para los que tienen plata, están en pareja, viajan o tienen el cuerpo divino". Acuerdos en la salud: "En mi familia hay cáncer, alzhéimer y problemas cardíacos, seguramente yo voy a padecer de lo mismo algún día".



Acuerdos con nuestros hijos: "Va a salir igual de malgeniado a su papá/mamá".

Hoy quiero que identifiquen esos acuerdos con los que están conviviendo. ¿Son positivos o limitantes? ¿Son reales o derrotistas? ¿Son suyos o son heredados? Tenerlos claros, es el primer paso para modificarlos y transformar su realidad ¡Hoy mismo!



