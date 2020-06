Los océanos, un filtro de aire para el planeta / Columna de opinión

¿El covid-19 ha restado la atención e importancia ganadas en la agenda política y ciudadana hacia temas relacionados con los mares? Esta fue una de las inquietudes surgidas durante un reciente foro organizado a propósito del Día Mundial de los Océanos.



Pienso que, en realidad, estos asuntos no han sido prioritarios ni para los políticos ni para la ciudadanía; ese olvido ha impedido que se avance en legislación pública que lleve a conservar, cuidar y hacer uso responsable de nuestros mares. Y esa es, justamente, la razón por la que ocurren pandemias como la actual.



¿Qué se requiere para enfrentar adecuadamente virus y bacterias, que pueden afectar a la sociedad? Al menos tres factores son fundamentales: aire de buena calidad, nutrición y tranquilidad, y todos ellos pueden provenir de un océano sano y limpio. Esto cobra un especial realce en un país en el que cerca del 45 por ciento de su territorio está asociado al mar Caribe y al océano Pacífico.



El mejor filtro de aire o mascarilla natural que tiene el planeta Tierra es el océano. Absorbe el dióxido de carbono y otros gases tóxicos que se encuentra en la atmósfera y libera al medio natural el oxígeno tan vital para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Esto ocurre gracias, especialmente, al fitoplancton y uno de los procesos más maravillosos de la bioquímica: la fotosíntesis.



El mar es una fuente de proteínas, vitaminas y minerales como hierro, magnesio y selenio, determinantes para el funcionamiento de los humanos, y todo ello está en peces y diferentes invertebrados, que por nuestra cultura gastronómica no hemos incorporado en nuestras dietas tradicionales.



Pocas veces se habla de los servicios paisajísticos que prestan los ecosistemas, pero no cabe duda de que nuestras costas y mares ofrecen maravillosos paisajes que ayudan a mantener y a recobrar la tranquilidad y la paz, tan amenazadas estos días por la ansiedad, el estrés y la angustia que embarga a muchos ciudadanos.



Hay un cuarto factor, la economía, y tengamos la plena seguridad de que costas y mares colombianos ofrecen una riqueza potencial en especies nativas para cultivo, en desarrollos ecoturísticos o en fuentes de energía limpia, que ayudarían en el corto plazo a recuperar empleabilidad local, a mejorar los ingresos de un alto número de familias y a ver con más esperanzas el futuro inmediato del país. El mar es, en todos los casos, el común denominador.





ANDRÉS FRANCO HERRERA, PH.D.

VICERRECTOR ACADÉMICO UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO



Para EL TIEMPO