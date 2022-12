Esta época navideña es ideal para regalar detalles especiales a las personas más allegadas de la familia, como padres, esposos, hijos y demás familiares.



Pero no todo es cuestión material. De acuerdo un estudio de psicólogos, divulgado por la página bbmundo, los mejores obsequios que se pueden dar a lo hijos, no cuestan dinero, son gratis.



Y dentro de esas recomendaciones, los expertos entregan una lista especial de bellos regalos que perduran para toda la vida.



Calidad de vida: que no es más que destinar a los hijos y tiempo de ellos y para ellos, mediante diálogo y comunicación permanente.



Armonía familiar: poca importancia le damos y puede hacer la diferencia en un hijo.



Enseñarle a los hijos a responder, no a reaccionar: a lo largo de toda la vida, el hijo y quienes lo rodean agradecerán el regalo de haberle enseñado tal proceder.



Atención por la salud y por el cuidado personal: los hábitos alimenticios, deportivos y físicos, todo a la par de la disciplina, serán grandes regalos de vida.



Enseñar salud mental: tener estabilidad emocional y formas sanas de funcionar es un gran regalo para los hijos para toda la vida.



Regala felicidad y estrategias para obtenerla: Ser agradecido, voltear a ver lo que se tiene y valorarlo, así como aprender a satisfacerte y gratificarte con lo que se tiene, será algo que tus hijos pueden nunca olvidar.



Jugar con ellos: Qué es lo que un niño más desea: que juegues con él. Eso hace parte de la evolución y el desarrollo mental. Les brinda estabilidad y seguridad y les enseña a aceptar los triunfos y las derrotas.



Con estos regalos de vida queda demostrado que no todo es dinero y regalos materiales. Se debe ofrecer detalles de vida.