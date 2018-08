Los lazos que se atan entre madre e hijo

“La lactancia también es un tema de apego y de afecto. El vínculo que se genera permite que el niño crezca sano y feliz, produce empatía social y ayuda al mejor relacionamiento con los demás. El tema de la empatía y de aprender a preocuparme por el compañero comienza desde este vínculo”, afirma Elisa María Cadena Gaona, subdirectora de salud nutricional, alimentos y bebidas del Ministerio de Salud y Protección Social.



La funcionaria explica que existe suficiente evidencia científica sobre el apego que genera la lactancia y sobre cómo el cerebro se va adecuando a ver al otro como un amigo, a generar empatía.



Cuando el bebé nace, necesita calor, alimento y afecto, y estos son precisamente los tres principales aportes de la lactancia materna. El bebé se siente amado, protegido y cuidado cuando está en contacto con la piel de su madre.



Varios estudios demuestran que el niño que es amamantado tiene más probabilidades de ser un adulto seguro, tranquilo y emocionalmente equilibrado por cuenta del apego que genera con su madre. Las organizaciones internacionales dedicadas a la salud dan fe de los beneficios emocionales que genera amamantar.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS), por ejemplo, sostiene que un periodo más prolongado de lactancia materna también se asocia a una mayor capacidad de respuesta materna y a la seguridad emocional que brinda el vínculo, y la Asociación Americana de Pediatría afirma que cuando el bebé mira a su madre mientras está lactando, él comprende que es amado y protegido y que ella existe para darle lo que él necesita para adaptarse al mundo.

Lo que sucede en el cerebro

El fortalecimiento de este vínculo también tiene un componente físico que lo hace posible. Cuando el bebé succiona el pecho, el cerebro genera oxitocina, conocida también como la hormona del amor, la cual, además de ser definitiva en la producción de la leche, genera sentimientos positivos en la madre como amor hacia su hijo, felicidad y relajación cuando lacta.



Esto no significa –como explica Alejandra Moreno Porto, psicóloga educadora de lactancia y de trabajo de parto y posparto– que una madre que no lacta no pueda generar un vínculo con su bebé.



Claro que puede hacerlo al alimentarlo con amor y con cuidado, al protegerlo, al atenderlo; lo que sucede es que sí hay algo especial en ese contacto piel a piel y en la lactancia. De hecho, precisa que la lactancia está diseñada biológicamente para que sea placentera.



“La lactancia trae muchos beneficios, trasciende la parte física y crea un vínculo. Todos los mamíferos amamantan y es porque hay algo ahí en el contacto. La teta no es solo comida, yo diría incluso que es un 50 por ciento comida y el otro 50 por ciento es ese apego, ese contacto, esa piel con piel”, afirma la psicóloga.



Con la lactancia el bebé no solo recibe amor, protección, calor y alimento; la madre, por su parte, recibe beneficios emocionales.



“Es un vínculo muy fuerte, es algo que a una mamá le da una sensación muy fuerte de capacidad con su hijo, su leche es la que hace que él esté bien, eso genera un vínculo fuerte con un bebé”, explica Moreno.



Sin embargo, precisa que no se trata solo de la lactancia, también es muy importante todo el amor que se le dé al bebé, el cuidado y la protección.



Cuando lacte a su bebé:



• Mírelo a los ojos.

• Responda las miradas de él.

• Háblele suave.

• Préstele atención.

• Olvídese del celular.

• Busque un lugar donde se sienta tranquila.

• Esté realmente presente en el momento.

• Sienta que además de alimento, también está dando amor y recibiendo amor.

• Recuerde que es un momento único entre usted y él.