Lo más destacado de la semana de la moda digital de Milán

Capítulo II por Juergen Teller - cortesía de Prada

Con el nombre “Prada Multiple Views SS21, the show that never happened” y las visiones de una multitud de creativos de todas partes del mundo, Prada presentó su colección de hombre y mujer de la primavera-verano 2021 la cual se enfoca en la esencia de la firma: el significado. Siluetas elegantes, cortes tradicionales, colores frágiles, materiales livianos y piezas deportivas se ven en la última propuesta de Miuccia Prada como directora creativa. En septiembre el belga Raf Simons hará su debut en la firma.