Llegó la hora de homenajear a los niños

Desde hace 20 años, el último fin de semana de abril celebramos en Colombia el Día de la Niñez. Aunque durante todo el mes se realizan actividades para festejar esta fecha, en el día señalado por la Ley 724 de 2001, los adultos solemos pensar en algo diferente. Lo usual ha sido crearles a los niños momentos especiales en los colegios, centros comerciales, parques, calles y bibliotecas, pero muy pocos en casa. La consigna parecía ser ¿para qué hacerlo si la oferta afuera es muy interesante y variada?

Por cuenta de la medida de aislamiento, la situación esta vez será diferente. Padres e hijos estarán en sus hogares y por primera vez tendrán la oportunidad de celebrar con el espíritu auténtico y la razón original por la cual fue promovida esta fecha: mostrarles con ejemplos de la vida cotidiana que su protección y cuidado son responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. Que de todos depende que tengan un desarrollo integral armónico al lograr la prevalencia de sus derechos.



Ruth Camelo, directora ejecutiva de la Corporación Juego y Niñez, organización que, durante estas dos décadas, ha promovido la celebración, asegura que “con esta crisis, todos tuvimos que innovar para lograr este homenaje, pero, sobre todo, para llegarles a las familias con juegos, actividades y estrategias que les permitieran hacer de los hogares entornos protectores, porque la realidad muestra que es allí donde reciben mayor maltrato los niños y niñas”.



Con mensajes por redes sociales, celulares, programas especiales por televisión y radio, cartillas llenas de actividades que dejan por debajo de las puertas, espacios en emisoras comunitarias y hasta perifoneo con apoyo de la Policía Nacional, los niños y sus familias han recibido información sobre cómo tener momentos especiales juntos a través del juego.



“Nada de esto estaba pasando pero, afortunadamente, ahora es así –dice Camelo–. Los adultos volvieron al juego, lo trajeron del cuarto del hijo o la hija al comedor, a la sala, y lo volvieron importante. Si el juego se vuelve parte de la vida cotidiana, si se queda en casa como un invitado permanente, entonces la familia podrá conversar de diferentes temas, abordar sus emociones de otra manera, y así tendrá un entorno seguro para cada miembro de la familia. Es así porque el juego es un factor protector de la violencia”



Con este objetivo, desde hace un mes, la corporación y la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, con el apoyo de gestores sociales (las parejas de alcaldes y gobernadores) y otros funcionarios de las nuevas administraciones, ha realizado cada día, a las 3:30 p. m., una transmisión #EnVivo desde su página de Facebook para compartirles a mamás, papás, abuelos y demás cuidadores algunas pautas de crianza y cuidado, que se basan en el amor y no en el castigo. Además, entre todos ellos construyeron La Brújula Exprés 2020 (https://bit.ly/Brújula-Exprés2020).



“Es una iniciativa con la que brindamos orientaciones para celebrar en el hogar en el Día de la Niñez en Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria. Hemos venido complementándola con transmisiones en vivo a través de las cuales buscamos incentivar el juego y la crianza amorosa en las familias. Hemos dado algunas herramientas, pautas para que podamos desarrollar en casa, con el fin de establecer e incentivar vínculos en las relaciones de padres, hijos y hermanos.



La primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, ha sido abanderada y promotora de esta iniciativa”, señala la consejera presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado.

Una red para la niñez

En total, 919 municipios de los 32 departamentos están vinculados a la celebración con diferentes actividades para la niñez y sus familias, las cuales los mismos mandatarios están promoviendo a través de videos que transmiten por las redes sociales. Algo que en años anteriores no se había visto.



Como señala Érica Sierra Quiroga, gestora social del municipio de Envigado, Antioquia, es la primera vez que diferentes dependencias de las alcaldías –igual ha ocurrido con las gobernaciones– se unen para la celebración de los niños creando contenidos para ellos desde sus saberes, incluso organizaciones que no son de los municipios se han sumado al homenaje.



Gracias a esta gran red que se ha tejido por la protección y la crianza amorosa de los niños, en esta ocasión a los padres de familia y, en general, a los cuidadores les sobrarán ideas para hacer un homenaje a los más pequeños de la casa.



“Damos la posibilidad de que puedan fabricar muñecos en casa con materiales que los niños tienen, aquí trabajan fibra y madera. Les proponemos que con piedras hagan móviles y con papeles (la mayoría tiene sus útiles escolares) elaboren figuras que les ayuden a pasar este tiempo de cuarentena. También tenemos actividades para transmitir saberes de nuestros abuelos”, explica Alba Carolina Ahumada, miembro del servicio de apoyo del programa de Infancia de la gobernación de Guainía.



La Primera Dama y distintos mandatarios están invitando a todas las familias a que se sumen a la celebración publicando sus fotos y videos en las redes sociales con el numeral #SúmateJugando. Anímese.

Ideas para celebrar en casa

La Secretaría de Integración y La Brújula Exprés 2020 entregan recomendaciones para la celebración en familia.



1. Organice con los niños las actividades que quieren realizar para la celebración. No imponga, la voz que debe primar es la de la familia.



2. Busque materiales reutilizables para convertir el hogar en un espacio lleno de magia, color y mucha diversión. Ropa que ya no se usa, cartón, botellas plásticas y madera pueden servir para crear juegos o recrear espacios que señala la imaginación.



3. Puede rescatar los juegos de infancia, así como las historias de familia que no se han dado el chance de contar. Pregunte a los niños qué juegan en sus jardines y colegios.



4. Tenga en cuenta que la música tiene una influencia maravillosa en los seres humanos; los instrumentos musicales, las rondas infantiles, las canciones hacen pasar momentos agradables e inolvidables.



5. Exploren juntos la narrativa oral, los juegos de palabras, las rimas. La palabra tiene un poder inmenso y con el juego se potencia.

ÁNGELA CONSTANZA JEREZ

Para EL TIEMPO