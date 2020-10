Activistas LGBT hablan sobre las declaraciones del Papa Francisco

Luego de las declaraciones del Papa Francisco en el documental 'Francesco', recién estrenado en el Festival de Cine de Roma, y en el que el máximo jerarca de la Iglesia Católica se mostró a favor de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, activistas de esta población en Colombia se pronunciaron favorablemente.



“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia; son hijos de Dios. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, pues tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso”, comentó el pontífice en el documental, dirigido por Evgeny Afineevsky.

De acuerdo con Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa, "las declaraciones del Papa Francisco son muy importantes porque él es un líder de opinión muy destacado y con mucha credibilidad, especialmente para los católicos, quienes lo consideran su principal autoridad religiosa".



Y continuó: "Es importantes su reconocimiento de las familias conformadas por personas del mismo sexo y de que esas familias requieren de protección legal por parte de los estados".



Según Sánchez, esa protección legal que definan los estados es responsabilidad de los Congresos y las Cortes de cada país, pues no es del resorte de la Iglesia definir la figura más adecuada".



Finalmente, Sánchez y destacó la posición del Papa, distinta a la de los líderes de otras confesiones "que ni siquiera, consideran la dignidad de las personas LGBT".



Por su parte, Mauricio Albarracín, activista LGBT, destacó que "Francisco es el Papa que más ha avanzado en reconocer las injusticias" que sufren las personas de esta comunidad.



"Su declaración es un buen paso en la dirección correcta y demuestra que la homofobia no tiene cabida en el catolicismo. Sus palabras son coherentes con la última Encíclica, 'Fratellu Tutti', en la que el papa retoma el mensaje de San Francisco de Asís, sobre un amor que va más allá de las fronteras".



Asimismo, la abogada y también activista Elizabeth Castillo aseguró que "hay que celebrar lo que implica en términos de ayudar a un cambio cultural".



Sin embargo, aclaró que, en su opinión, con esto no se está cambiando la doctrina de la Iglesia , "que sigue siendo excluyente y homofóbica, y no modifica los marcos normativos".



"De todas maneras, es un mensaje relevante y hace una diferencia reconocer desde una figura como la suya que los homosexuales constituimos familia", puntualizó.



REDACCIÓN VIDA