Leche de fórmula: ¿en qué circunstancias resulta conveniente?

Las autoridades sanitarias del mundo lo reiteran cada tanto: no hay nada mejor para un recién nacido que el alimento que proviene del pecho de su madre. Y están más que claros los beneficios de la lactancia materna en la salud física y emocional del bebé durante sus primeros seis meses de vida como alimento exclusivo. Sin embargo, hay casos en los que resulta necesaria una ayuda extra: en este caso, la leche de fórmula.



Organizaciones como la Asociación Americana de Pediatría y Unicef han insistido en que, en principio, toda madre está en condiciones de lactar. Y reconociendo que este ejercicio no siempre resulta tan fácil, especialmente para las primerizas, recomiendan una preparación sobre todo lo que las mujeres deben saber para que esta práctica no resulte traumática.



Vladimir Muñoz, médico pediatra y docente de las universidades colombianas del Rosario, El Bosque y La Sabana, es otro defensor a ultranza de la lactancia materna exclusiva. No obstante, reconoce que la leche en polvo es una opción para amamantar al recién nacido cuando a la madre se le han suministrado medicamentos para combatir el cáncer o enfermedades reumáticas severas o cuando el bebé nace con galactosemia, una deficiencia congénita que convierte la leche materna en un elemento tóxico por la ausencia de una enzima. También es una opción cuando la madre es VIH positiva. Esto en el caso de Colombia, pues en algunos países no hay una contraindicación.



El Manual práctico de nutrición en pediatría, elaborado por el Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría, advierte que “es bueno mantener la leche materna o de fórmula adaptada de continuación hasta los 2 años”. Lo anterior, combinado con otros alimentos, siempre y cuando se planee la dieta del niño de la mano del pediatra.