Alejadas de las polémicas del gobierno en torno a las grandes reformas que plantea el presidente Gustavo Petro llamó la atención la salida de las ministras de Deportes, María Isabel Urrutia, y de Cultura, Patricia Ariza.Podría ser de su interés: (Gaviria, después de su salida del Gobierno: "Seguiré opinando con libertad")

En el caso de Urrutia, la primera deportista colombiana en obtener una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, expresó su sorpresa y dijo en un trino que: “El Ministerio del Deporte lo pidieron para otorgar mermelada del partido de la U y los liberales y así aprobar las reformas. Me dejaron con trabajo a mitad de camino. Ese no era el cambio, pero la verdad saldrá a la luz”.



Durante su paso por el ministerio del Deporte, enfrentó varias críticas por cambios que hizo en la relación con el Comité Olímpico Colombiano (COC) y fue señalada por lo que se consideró una intervención tardía sobre las obras de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero que tienen varios meses de retraso. Estas justas están programadas para noviembre.



Además, les entregó a las federaciones deportivas la autonomía para manejar el presupuesto de cada una, con el fin de contratar a los entrenadores, cuando la mayoría de ellas no tienen la infraestructura para realizar esa labor.

Es importante aclarar que las dos ministras y el ministro saliente conocían la decisión del Presidente @petrogustavo antes de la alocución presidencial. Las versiones de que fueron notificados por medios de comunicación son, cuando menos, imprecisas. — Laura Sarabia (@laurisarabia) February 28, 2023

En cuanto a la infatigable impulsora de las artes escénicas, expresó su sorpresa por la forma como se enteró de su salida: “Me hubiera gustado que el presidente me avisara". Además, manifestó en sus primeras declaraciones que las dificultades que se han presentado en conceptos relacionados con la política de música habrían causado su salida, aunque no dio mayores detalles.

Aurora Vergara, nueva Ministra de Educación, y Astrid Rodríguez, nueva ministra del Deporte. Foto: Archivo EL TIEMPO - Archivo particular

Recientemente había respondido críticas sobre la idea de implementar un sistema de orquestas inspirado en el que funciona en Venezuela.



Anoche, la jefa del gabinete de Petro, Laura Sarabia, aseguró en un trino que los funcionarios fueron informados oportunamente: “Es importante aclarar que las dos ministras y el ministro saliente conocían la decisión del Presidente @petrogustavo antes de la alocución presidencial. Las versiones de que fueron notificados por medios de comunicación son, cuando menos, imprecisas".



Eduard Soto

Editor de Mesa Central