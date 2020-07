Las pasarelas de la moda colombiana se transforman

Desde el lunes pasado hasta mañana se realiza Colombiamoda, la Semana Digital de la Moda. Uno de los retos que enfrentó la industria nacional en esta edición fue salirse de las grandes pasarelas con gran cantidad de asistentes y explorar nuevos formatos para presentar sus colecciones.



A continuación le contamos cómo las marcas y diseñadores colombianos muestran sus propuestas y cuáles son los mensajes de conciencia social y ambiental que quieren dejarles a las audiencias.(Le puede interesar: Pinkfilosofy: hoy los verdaderos lujos son comodidad y sostenibilidad)

Creación de Diego Guarnizo, con golondrinas cargadas de mensajes para las mujeres. Foto: Particular

El mensaje de libertad de Diego Guarnizo

El diseñador Diego Guarnizo y la Fundación Avon para la Mujer presentaron Libertad, una colección que invita a las mujeres a soñar, a volar alto y a liberarse de las ataduras y de lo negativo. La propuesta fue revelada en un fashion film cuya protagonista fue Catalina García, de la agrupación musical Monsieur Periné, quien además de ser la modelo, representó a diferentes mujeres en su dolor cuando atraviesan por una situación de violencia y a la vez cuando deciden liberarse de esta.



“En las prendas, las golondrina llevan un mensaje a las mujeres para recordarles su valor y aportar a su autoestima. Y el viento es cada hombre que debe convertirse en ese ser que impulsa, que complementa, que facilita y acompaña el vuelo”, dice Guarnizo.



Son 40 referencias de vestuario exterior, interior, de protección, accesorios y bisutería, hechas por manos colombianas. Adicionalmente, la colección hace parte de la campaña #AisladasNoSolas, que brinda herramientas de contención y apoyo a las mujeres que, por la coyuntura del aislamiento social obligatorio, están encerradas con sus agresores.

Beatriz Camacho y su colección Amazonas

Con el objetivo de democratizar la moda, Beatriz Camacho y la marca Arkitect del Grupo Éxito presentaron su colección con un performance en el que la presencia física de las modelos se fusionó con una historia recreada en la selva en un escenario 3D.



“Damos un mensaje de conciencia en el que celebramos la diversidad ambiental, cultural y étnica de nuestro país y en donde invitamos a esa mujer colombiana, independiente, divertida y descomplicada a celebrar esa diversidad respetando y amando la naturaleza”, comenta la diseñadora.



La colección se inspira en la selva tropical y lleva orquídeas y palmas, tonalidades de verdes y distintos estampados de animales y flores, y caimanes. Así mismo, resaltan los vestidos con movimiento y bodysuits creados con fibras naturales como lino y algodón biodegradables y estampación digital.

Pinkfilosofy le apuesta por lo atemporal, la elegancia y la sostenibilidad Foto: Particular

Pinkfilosofy y su ‘claridad’

Pinkfilosofy, la marca fundada por Adriana Arboleda y Johanna Ortiz, presentó Claridad por medio de un fashion film que narra instantes que invitan a entender el silencio y lecciones que la naturaleza nos da. “Es ser testigos de un viaje de un grupo de mujeres que se reconectan con lo esencial, viajan y juntas descubren esta claridad y los mensajes a través de los cinco sentidos”, dice Adriana Arboleda.



La marca apuesta por lo atemporal, la elegancia y la sostenibilidad a través de prendas para mujeres que celebran su feminidad, son conscientes, seguras y quieren sentirse cómodas. La paleta de colores está definida por los tonos índigos y colores neutros como camel, caqui, verde oliva y duraznos.

Lino, organza y algodón y macramé de Boyacá hacen parte de la creación de Juan Pablo Socarrás. Foto: Particular

El amor amor de Socarrás

El diseñador Juan Pablo Socarrás, en alianza con Samsung, optó por un fashion film grabado con un celular que será revelado hoy a las 5:30 p. m. Se inspira en el amor incondicional de sus padres y cómo se transforma para adaptarse a cada situación.



“Es un homenaje a mis papás. La colección tiene esa nostalgia del Caribe, de donde hacen parte mi corazón y mis tradiciones”, dice. Los materiales son lino, organza y algodón. “También hay macramé de Boyacá, prendas sueltas y fluidas, en colores claros, algo de negro y un toque dorado”.

El agua, la inspiración de Religare

Por medio de una puesta en escena en donde protagoniza el verde de la naturaleza y el sonido del agua, la marca Religare y su directora creativa Manuela Peña presentaron su nueva colección Levedad. “La levedad, liviandad y libertad fueron mis aliados en la creación de esta colección que nació como un canto de hermandad y de confianza en la tierra...Esta colección es mi canto a la naturaleza y a la libertad”, dijo la diseñadora



También le contó a EL TIEMPO que Religare trabaja con varias comunidades indígenas, entre ellas los Ingas del Putumayo y Coreguajes del Caquetá. “Para esta colección son tejidos con fibra natural con incrustaciones de chaquiras. Tenemos un trabajo de linos, algodones y un nuevo material que es con cáñamo...La colección es de 10 prendas y trabajamos desde el día a la noche.



Tenemos piezas que pueden ser pijamas y un sleepwear muy tranquilo, pasamos por vestidos largos y jumpsuits y para terminar tenemos todos estos tejidos ancestrales de los Ingas”. Cabe resaltar que este año Religare fue la marca ganadora del reto de innovación Épica de la Alcaldía de Medellín.

Andrés Pajón cierra la edición digital de Colombiamoda

La firma Andrés Pajón presentará su colección de otoño/invierno 2020 por medio de una puesta en escena que cerrará el componente de moda de la edición digital de Colombiamoda hoy a las 7:45 p.m. En esta oportunidad, Felipe Cartagena y Andrés Pajón, los creativos de la firma, eligieron las escalinatas del teatro al aire libre del Museo de Arte Moderno de Medellín para la realización de una pasarela virtual que describe el carácter y la feminidad que caracterizan a sus diseños y mostrará 23 salidas.



“Es una colección que hicimos muy tranquilamente...Los colores insignia son el negro, el crema y el dorado que son la fusión de nosotros dos y los quisimos plasmar en esta colección de la cual nos sentimos muy contentos porque es muy versátil.



Es una colección que tranquilamente puedes utilizar en tu casa pero también la puedes utilizar en una ocasión de uso más para la calle”, dijo Andrés Pajón. En cuanto a las siluetas, la simplicidad será el hilo conductor: algunas de ellas son ajustadas y otras fluidas.

Tendencias en maquillaje

Avon presenta las tendencias que llenarán de color Colombiamoda 2020 Foto: Avon

Entre las tendencias de maquillaje que se están presentando en las puestas en escena de Colombiamoda 2020 a cargo de Avon, maquillador oficial del evento, están los toques de brillo, el efecto húmedo en las pieles, los tonos pasteles y destellos metálicos.



“Seguimos con pieles luminosas y con aspecto saludable...mi recomendación ahora que tenemos que estar con tapabocas, es que nuestros ojos sean el centro de atención”, dijo Paula Restrepo, Directora de Maquillaje Avon para Colombiamoda. También se resalta el maquillaje para los ojos con aires ochenteros, transiciones entre violetas y rojos y los delineados.



Las tendencias que proponen son:



• Belleza mística: La belleza serena se toma las calles. Toques de brillo y más brillo se combinan a la perfección con el efecto “húmedo” en las pieles. Los tonos pasteles y los destellos metálicos se convierten en protagonistas.

• A full color: El color nunca había sido tan audaz. Un look con mezclas de colores y texturas se convierte en la sensación. Para robarse todas las miradas, unos ojos con aires ochenteros serán suficiente. Aquí todo es cuestión de divertirse a puro color.

• Color a medianoche: Inspirada en la magia y el color del bosque en la medianoche, tiene como protagonistas las texturas y los detalles de lo más profundo de la naturaleza. Esta tendencia brinda una belleza imperfecta y recoge lo mejor de las tonalidades oscuras.

• Viaje al pasado: Brillos y tonos en contraste que funcionan como una máquina del tiempo en esta tendencia. Está llena de glamur y elegancia con ese aire clásico que no pasa de moda. Atrevidas transiciones entre violetas y rojos cereza, acabados sofisticados con un toque pop psicodélico, detalles monocromáticos y delineados fuera de serie confirman que todo pasado fue mejor.

• #QuieroVermeLibre: Diego Guarnizo y Paula Restrepo presentan la tendencia #QuieroVermeLibre, demostrando una vez más que la belleza es un medio para la expresión de la libertad. Avon ha creado un maquillaje simbólico para expresar su rechazo hacia las formas de violencia, y su apoyo hacia las mujeres que han sido víctimas.



Esta es una tendencia que invita a todas las mujeres a iluminarse el lagrimal simulando el pico de una golondrina. Esta es la manifestación de que queremos vernos libres: libres de violencia, de nuestros victimarios, del dolor y de las lágrimas. Es un acto que nace en la individualidad y que cobra fuerza cuando nos unimos, demostrando que no estamos solas.