En la competencia de las hamburguesas, las veganas ganan terreno

El estilo de vida vegano atrae cada día a más personas. ¿Las razones? Principalmente, conciencia sobre el consumo y sobre los demás seres vivos.

Según The Vegan Society, la sociedad vegana más antigua del mundo, cuidar la salud, proteger los animales y el planeta son los motivos más importantes para convertirse en vegano.



Alexandra Herrera, una joven que consume alimentos veganos y se interesó por la alimentación sana hace cuatro años, cuenta: “Me empezó a interesar este estilo de vida porque me di cuenta de los beneficios para la salud. Además, podía apoyar el cuidado del medioambiente por todo lo que la industria de carne animal genera”.



El veganismo como tendencia está ganando tanto terreno, y la demanda de productos sanos ha aumentado a tal punto, que un plato tan popular como la hamburguesa no se puede quedar por fuera.



En Bogotá, cada vez se consiguen más opciones veganas, incluso en los restaurantes especializados en las de carne de res, así como en supermercados y tiendas para llevar a la casa. Es tal la popularidad que, incluso, personas que no son veganas también se animan a probarlas.

Es el caso de Valery Serrano, quien dijo que prefería estas hamburguesas a las habituales. “Probé la de lentejas y la de garbanzos, y me gustaron mucho”.



En cambio, Nicolás Hernández, estudiante de la Universidad de los Andes, probó dos hamburguesas y no tuvo una experiencia tan positiva. “Me comí una de lentejas en un festival de música electrónica, y otra en un almuerzo de la universidad. La primera no estaba tan rica y la otra, aunque estaba mucho mejor, no sabía a hamburguesa”.

Algunos establecimientos optan por utilizar condimentos o salsas que le dan a las croquetas el sabor de carne. Foto: iStock

Las hamburguesas de garbanzos y lentejas son las más conocidas, aunque se pueden hacer de una gran variedad de ingredientes. Estas croquetas, que son las que reemplazan a la carne habitual, pueden ser de varios granos, como frijolito negro, avena y soya texturizada, como las que ofrece Lu Cocina Vegana, un restaurante en Bogotá. También hay de lentejas y zanahoria, quinua y espinaca o soya y calabaza, las combinaciones ideadas por Mestiza Alimentos, para consumir en casa.



Los demás ingredientes de la hamburguesa también hacen lo suyo. Para seguir en la línea, se puede usar pan hecho con harina de espelta o integral, que de paso tienen muchos beneficios energéticos y fibra, lo cual ayuda a mejorar el funcionamiento gastrointestinal.

“Me interesa este estilo

de vida porque tengo beneficios para la salud y, además, apoyo el cuidado del medioambiente".

En cuanto a los acompañamientos, en la variedad está el placer. Además de la tradicional lechuga y el tomate, el aguacate, la berenjena, el maíz y los champiñones hacen que la hamburguesa sea una delicia.



Incluso, si se quiere, el sabor puede asemejarse al de la carne de res. En algunos establecimientos usan saborizantes para que las croquetas tengan ese sabor a parrilla. Hay otros que optan por utilizar salsas como BBQ, salsa ahumada o con sabor a carbón.



“En general, la variedad gastronómica en Bogotá ha crecido de manera impresionante. Hace poco se celebró el Vegan Burger, y te das cuenta de que muchos establecimientos ofrecen la opción”, dijo Herrera sobre el evento que se llevó a cabo en la capital del país en marzo, con participación de unos 34 restaurantes.

Los efectos para la salud

El nutricionista y dietista Juan Camilo Mesa sostiene que con este tipo de alimentación, “los veganos no solo ingieren proteína vegetal, sino más cantidad de vegetales que proveen vitaminas, minerales y antioxidantes”.



Otro efecto positivo en el organismo es que “el hecho de no consumir carnes rojas le aporta enormemente a la salud, pues casi no hay grasas saturadas”, dice Mesa.



Respecto a la cantidad calórica, dice que, aunque es posible que no alcancen las proporciones que el cuerpo necesita diariamente, esto depende en gran medida de los organismos, de la genética, de la estructura y, por supuesto, de la alimentación.



Herrera asegura que queda “muy satisfecha porque se consumen granos, y eso da sensación de llenura. Se podría almorzar o cenar con una hamburguesa, pero también se debe hacer con mesura, pues, como otras comidas rápidas, no sería bueno consumirlas todos los días”.



Sobre la dieta vegana, Mesa afirma que “cuando una persona decide ser vegana conscientemente y lo hace con el acompañamiento de un nutricionista, puede funcionar muy bien”.



KAREN NATALIA MARTÍNEZ SARMIENTO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO@kmarrrs