Las gafas, complemento indispensable para cualquier ‘look’

Con el auge que tuvo en 2020 el look ‘del teclado para arriba’, los accesorios para hacer más amigable (y trendy) el plano ante la pantalla tomaron fuerza, siendo la funcionalidad el credo del glamur que seguirá su cruzada en 2021 a través de las herramientas aliadas de la productividad y la protección.



"Las gafas se convirtieron en una herramienta fundamental al momento de trabajar desde casa, especialmente por los tiempos en pantalla de las personas”, asegura Julieth González, cofundadora de la marca de gafas Breathe. “Al momento de la reapertura, las personas empezaron a viajar, así que las gafas de sol volvieron a tomar cierto protagonismo”.



Además de las monturas y los lentes con diseños atemporales como los marcos rectangulares, las tipo aviador y las poligonales –que han sido el comodín al quedarles bien a todas las formas de caras–, los accesorios para las gafas han sido la revolución. En especial, las cadenas para cargarlas en el pecho cuando no son imprescindibles. “Son un accesorio más al momento de completar un look –agrega González– y han tomado un tono más funcional, para sostener las gafas y no perderlas; inclusive, muchas personas las utilizan para sostener el tapabocas”.



Volcánica es la colección que apoya a WWF, una de las ONG más grande del mundo. Foto: Maruica

Por la salud visual

El teletrabajo y la educación virtual están fatigando los ojos. Niños, jóvenes y adultos se han visto obligados a utilizar sus equipos electrónicos más de nueve horas durante el día, causando irritación en los ojos, visión borrosa, fatiga ocular, ojos irritados, ojos secos, problemas para dormir, dolores de cabeza, cuello y cansancio.



“Atendiendo esa necesidad nació Maruica una marca colombiana de gafas para pantallas creada para mejorar la salud visual, con lentes CR39 de alta calidad desarrollados para proteger los ojos de la luz azul violeta o LED que generan las pantallas del computador y dispositivos digitales, como celulares, televisores y tabletas”, dice Nicolás Nohora, gerente comercial.

Los diseños de Maruica están inspirados en la riqueza natural que se encuentra en cada una de las regiones del país, y por un profundo sentido social basado en la necesidad de preservar la biodiversidad colombiana, una de las más importantes del mundo.



“Además, cada colección representa un ecosistema del país, asociados con una fundación que se especializa en proyectos de conservación y cuidado de los ecosistemas y sus especies”, dice Nohora.



Entre esas fundaciones están: Tras la Perla, que es la fundación de Carlos Vives, acompañando la colección Desértica; WWF, una de las ONG más grande del mundo, junto con la colección Volcánica; Fundación Malpelo, fundada por Sandra Bessudo, acompaña la colección Pacífica, y Saving the Amazon, importante en la Amazonia, representada por la colección Amazónica.



Por cada par de gafas vendidas de una colección, se realizará una acción real y tangible en los ecosistemas al que pertenezca la colección.

Protección, el nuevo ‘must’

Bien sea la del ambiente o la personal, la protección se proyecta como el mandato a mediano y largo plazo. “La crisis climática aumenta cada vez más; nuestra necesidad de defensa y la pandemia aceleraron este movimiento”, explica Mariana Santiloni, experta en futuro de la autoridad global de análisis y pronóstico de tendencias WGSN.



“Los tiempos de incertidumbre hacen que los consumidores busquen ropa y complementos que les ayuden a sentirse protegidos”, agrega Santiloni, destacando que se impondrán las gafas de protección de pilotos y aviadores con monturas angulares. Las de máscara deportiva también se configuran como la promesa para el comienzo de 2021.



Con el binomio ergonomía y defensa en la mira, las marcas internacionales les han dado protagonismo a los lentes de contacto que protegen todo el ojo. Por su parte, la industria local ha trabajado en mejorar sus diseños, enfocándose en los cuidados promovidos por la pandemia, tanto a nivel oftálmico como óptico.



“Todas nuestras gafas tienen filtro UV 400 y lentes polarizados y ofrecemos la opción de incluir lentes de protección de luz azul (emitida por las pantallas), paños de limpieza antibacterianos y otros, antiempañantes”, explica la fundadora de Breathe, una de las marcas pioneras en el desarrollo de monturas sustentables, al estar elaboradas en acetato italiano proveniente del algodón y que se biodegrada en un cien por ciento.

Breathe ofrece gafas con filtro UV 400 y lentes polarizados. Foto: Breathe

PILAR BOLÍVAR y REDACCIÓN VIDA - EL TIEMPO