Les voy a dar un dato del que quizá no se han percatado: ¡las consecuencias no han pasado de moda! A pesar de que a diario vemos cómo en nuestro país la gente puede matar, robar, violar, usurpar y agredir... y no pasa nada, las consecuencias de cualquier acto siguen siendo primordiales para nuestro bienestar y evolución.



(Le puede interesar: Venta de útiles escolares, a la baja en medio de la pandemia).

Claro, este fenómeno ha ido más allá de nuestras fronteras. El escenario grotesco en el que se convirtió el Capitolio de Estados Unidos hace dos semanas todavía me tiene con pesadillas. El hecho de que miles de insurgentes lograron entrar, violentar y después salir como si nada de uno de los edificios más sagrados para la democracia estadounidense dice mucho de lo que nos está sucediendo como sociedad mundial. Les estamos enseñando a nuestros hijos que en la vida no importa si somos buenos o malos, si seguimos las reglas o si nos las saltamos, lo importante no son los hechos... Lo único que importa es si nos pillan.

(Lea también: Abecé para postularse a Generación E)



Cuando era niña me decían que el Niño Dios tenía dos listas. Una en la cual enumeraba a quienes se portaban bien y otra donde estaban aquellos que se portaban mal. Dependíamos de esa lista si queríamos recibir regalos en Navidad. Desde niños nos inculcaban que había consecuencias claras, las cuales dependían de nuestro comportamiento, y sanciones tangibles para aquellos que se comportaban mal.



Y aquí hay una gran diferencia con el escenario que se ve en los colegios más ‘prestigiosos’ del país. Ante casos de jóvenes que cometen infracciones gravísimas de matoneo, abuso, drogas e incluso agresión contra los profesores, la mayoría de los padres no obligan a sus hijos a ofrecer disculpas, resarcir el daño o asumir las consecuencias de sus actos. Todo lo contrario: ¡hasta le ponen tutela al colegio para que no pueda expulsarlos! A la vez, los demás estudiantes son testigos de cómo sus compañeros salen impunes, y los maestros quedan con pánico de hacerse respetar.



¿Qué mensaje les estamos dejando a futuras generaciones? ¿Que no hay reglas que deban ser acatadas, que no hay razones válidas para hacer lo correcto ni para actuar de manera debida? ¿Que el bien personal y los impulsos personales siempre están por encima del bien común o del bienestar del otro? ¡Les estamos enseñando, a través de centenares de ejemplos, que las consecuencias de nuestros actos pasaron de moda!

Con el ánimo de que todos reflexionemos, les dejo una frase de Martin Luther King Jr. “La máxima tragedia no es la opresión y crueldad de las malas personas, sino el silencio de la buena gente”.

ALEXANDRA PUMAREJO

DE TU LADO CON ÁLEX