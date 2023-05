En un mundo dominado por la tecnología y las comunicaciones instantáneas, las cartas de amor representan un legado romántico y atemporal. Son testigos de los sentimientos más profundos y los testimonios del amor humano que celebra el poder de las palabras escritas con pasión.

Le contamos cuáles son cinco de las cartas más famosas de amor en la historia de la humanidad.

Carta de Beethoven a un amor desconocido

En 1812, el famoso compositor Ludwig van Beethoven escribió una carta apasionada y desgarradora a su "Amada Inmortal", cuya identidad sigue siendo un misterio.



En esta esquela, el pianista expresa su anhelo de encontrar la verdadera felicidad y su lucha contra la soledad. Aunque la destinataria de esta sigue siendo un misterios, su belleza y emotividad han cautivado a generaciones enteras.



Fragmento de "A mi amada inmortal"



"Mi ángel, mi todo, mi yo ¿Por qué esa profunda pesadumbre cuando es la necesidad quien habla? ¿Puede consistir nuestro amor en otra cosa que en sacrificios, en exigencia de todo y nada? ¿Puedes cambiar el hecho de que tú no seas eternamente mía y yo eternamente tuyo? ¡Ay Dios! Contempla la hermosa naturaleza y tranquiliza tu ánimo en presencia de lo inevitable. El amor exige todo y con pleno derecho: a mí para contigo y a ti para conmigo. Sólo que olvidas tan fácilmente que yo tengo que vivir para mí y para ti. Si estuviéramos unidos ni tú ni yo hubiéramos sentido lo doloroso. Mi viaje fue horrible".

Cartas de Vita Sackville-West a Virginia Woolf

La relación amorosa entre la escritora Vita Sackville-West y la autora Virginia Woolf quedó inmortalizada en una serie de cartas de amor intercambiadas entre ambas.



Esta correspondencia datan de la década de 1920 y revela una pasión ardiente y una conexión intelectual profunda. Las letras entre Sackville-West y Woolf se ha convertido en un testimonio conmovedor del amor entre dos mujeres en una época en la que la homosexualidad no era ampliamente aceptada.



Fragmento "Jueves, 21 de enero de 1926"



"Creo que a ti no se te escapará el pequeño vacío. Pero lo vestirías con una frase tan exquisita que perdería un poco de su realidad. En cambio, conmigo es muy potente: me duele tu ausencia más aún de lo que podía imaginar —y estaba preparada para sentirla no poco—. Así que esta carta no es más que un chillido de dolor. Es increíble lo esencial que has llegado a ser para mí. Supongo que estás acostumbrada a que la gente te diga estas cosas. Maldita sea, criatura mimada, no haré que me ames más por entregarme yo de esta manera… Pero, ay, cariño, contigo no puedo ser astuta y reservada; te amo de más para eso. Verdaderamente de más".

Cartas de Napoleón Bonaparte a Josefina de Beauharnais



El emperador Napoleón Bonaparte, conocido por su feroz liderazgo militar, también fue un hombre apasionado en el ámbito romántico. Sus cartas a Josefina de Beauharnais, su primera esposa, son un reflejo de su amor y devoción.



A pesar de los obstáculos y las distancias, las cartas de Napoleón revelan su profundo afecto y deseo de estar junto a ella en todo momento.



Fragmento "30 De Marzo De 1796"



"No he pasado ni un solo día sin amarte; no he pasado ni una sola noche sin estrecharte entre mis brazos; no he tomado ni una taza de té sin maldecir la gloria y la ambición que me mantienen alejado del alma de mi vida.



En medio de las reuniones, a la cabeza de mis tropas, mientras recorro los campos, solo mi adorable Josefina está en mi corazón, ocupa mi mente, absorbe mi pensamiento".

Cartas de Frida Kahlo a Diego Rivera

La artista mexicana Frida Kahlo encontró en las cartas una forma de canalizar su amor y sufrimiento por su esposo, el reconocido muralista Diego Rivera.



Escritas durante los altibajos de su matrimonio, reflejan la pasión, la angustia y la complejidad emocional que existía entre ambos. Las palabras de Kahlo son una ventana al mundo íntimo de una de las pintoras más influyentes del siglo XX.



Carta a Diego sin fecha



"Nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro-verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche. La luz violeta del relámpago. La humedad de la Tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio.

Toda mi alegría es sentir brotar la vida de tu fuente-flor que la mía guarda para llenar todos los caminos de mis nervios que son los tuyos, tus ojos, espadas verdes dentro de mi carne, ondas entre nuestras manos".

Cartas de Simone de Beauvoir a Jean-Paul Sartre

La escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir mantuvo una relación tumultuosa y apasionada con el también filósofo Jean-Paul Sartre durante más de 50 años, donde intercambiaron cartas llenas de reflexiones filosóficas, confesiones íntimas y un amor inquebrantable.



Estas letras son un testimonio del compromiso emocional y la conexión intelectual que existió entre ambos, y han sido consideradas una de las correspondencias más influyentes en la historia del pensamiento y el amor.



Fragmento carta a 'Castor'

Hoy lo hago para sentir el placer que tú aún no conoces, de virar abruptamente de amistad a amor, de fuerza hacia ternura. Esta noche te amo en una manera que aún no conoces en mí: no me encuentro ni agotado por los viajes ni envuelto por el deseo de tu presencia. Estoy dominando mi amor por ti y llevándolo hacia mi interior como elemento constitutivo de mí mismo. Esto ocurre mucho más a menudo de lo que lo admito frente a ti, pero rara vez cuando te escribo".

